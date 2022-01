Dojdzie do debaty Tusk-Morawiecki? Lider PO o możliwej konfrontacji z premierem

W trakcie konferencji prasowej we wtorek 11 stycznia Donald Tusk mówił m.in. o dramatycznej sytuacji epidemicznej w Polsce. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się m.in. do wypowiedzi ministra zdrowia o obowiązku szczepień.

Koronawirus. Donald Tusk o obowiązkowych szczepieniach

Adam Niedzielski stwierdził w TVN24, że kierownictwo PiS popiera taki pomysł. Były premier zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. – Panowie, jeśli jest tak, jak mówi minister Niedzielski, że jesteście zwolennikami powszechnych obowiązkowych szczepień, to podejmijcie taką decyzję. Na co czekacie? Nie potrzebujecie do tego żadnej większości. To nie jest decyzja Sejmu czy partii politycznej, czy opozycji – podkreślał polityk.

Donald Tusk zaznaczał, że jak ktoś ma władzę, to podejmuje odpowiedzialność i decyzje. – Jeszcze macie władze, jeszcze odpowiadacie za kraj, za zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, szczególnie wicepremier Kaczyński, który odpowiada za bezpieczeństwo Polaków. Jeśli jesteście przekonani, że powszechne, obowiązkowe szczepienia ratowałyby zdrowie i życie Polaków, to podejmijcie taką decyzję. Dobrze wiecie, że opozycja nie będzie przeciwko temu protestowała – tłumaczył.

Dojdzie do debaty Tusk-Morawiecki?

Szef PO odpowiedział także na pytania dziennikarzy. Reporter portalu Gazeta.pl zapytał polityka, czy byłby gotów stanąć do debaty z Mateuszem Morawieckim. – Jeśli chodzi o debatę, to nie mam żadnego problemu. Nigdy od debaty nie uciekałem – odparł Donald Tusk.

– Z racji funkcji jaką pełnię naturalnym partnerem do debaty jest szef partii, a nie wykonawca jego poleceń. Od początku mojego powrotu apelowałem do faktycznego mocodawcy Jarosława Kaczyńskiego, żeby stanął do debaty. Jeśli się boi, nie będę tego komentować, jeśli wolałby się schować za premierem Mateuszem Morawieckim, proszę bardzo – zapewnił szef PO.



