Rosja zaatakowała Kijów. Andrzej Duda po rozmowie z prezydentem Ukrainy: To oczywisty akt terroru

W nocy z 24 na 25 lutego rosyjska armia zaatakowała stolicę Ukrainy. Pierwsze wybuchy w Kijowie słyszane były po godz. 3 (godz. 4 czasu polskiego). „Ataki na Kijów pociskami samosterującymi lub balistycznymi właśnie trwają. Usłyszałem dwie potężne eksplozje” – napisał doradca szefa MSW Anton Geraszczenko w swoim kanale Telegram. Agencja UNIAN podawała później, powołując się na lokalną administrację, że zadziałała obrona przeciwlotnicza Kijowa.

Rosja próbuje zająć Kijów. Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda w godzinach porannych odbył rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. „Właśnie rozmawiałem z prezydentem Ukrainy. Sytuacja w Kijowie jest bardzo trudna. Nad ranem Rosjanie zaczęli bombardowanie miasta. Drony zrzucają bomby na budynki mieszkalne. Giną ludzie. To oczywisty akt terroru, żeby złamać morale ale jest ogromna determinacja, żeby obronić stolicę” – relacjonował rozmowę z prezydentem Ukrainy Andrzej Duda.

Wojna Rosja – Ukraina. „Rosja zamierza otoczyć Kijów”

O tym, że Rosja będzie chciała zaatakować stolicę Ukrainy, mówił Antony Blinken, powołując się na zgromadzone dowody. – Wszystkie dowody wskazują na to, że Rosja zamierza otoczyć Kijów i zagrozić jego istnieniu. Uważamy, że Moskwa opracowała plany szeroko zakrojonych naruszeń praw człowieka – i potencjalnie gorzej – (naruszeń wobec całego – red.) narodu ukraińskiego – powiedział sekretarz stanu USA. Antony Blinken ocenił, że działania Rosji to afront dla demokracji, praw człowieka i przyzwoitości.

Rosyjska agresja na sąsiada została potępiona przez Zachód. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Unia Europejska wprowadziły pakiet sankcji, które uderzają w gospodarkę Rosji.

