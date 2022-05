NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje z 1 maja

W sobotę rosyjskie rakiety spadły na Odessę. Zniszczony został pas startowy tamtejszego lotniska.

W ciągu dwóch miesięcy wojny na Ukrainie papież Franciszek trzykrotnie zwracał się do Władimira Putina z prośbą o zgodę na utworzenie korytarzy humanitarnych z okupowanego przez Rosjan Mariupola. Za każdym razem prezydent Rosji odmówił.



20 cywilów zostało ewakuowanych z huty Azowstal w Mariupolu.



Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Francji obiecał intensyfikację wsparcia wojskowego i pomocy humanitarnej dla Ukrainy.



Portal Defence Express podał, że szef rosyjskiego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Walerij Gierasimow miał pojawić się na ukraińskim froncie, by osobiście poprowadzić rosyjską ofensywę w Donbasie.



Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy zdementowało doniesienia, że słynnym „Duchem Kijowa”, który zestrzelił ponad 40 rosyjskich samolotów, był pilot Stepan Tarabalka.



10:00 "Trwała kontrola nad Chersoniem i jego połączeniami transportowymi zwiększy zdolność Rosji do utrzymania jej natarcia na północ i zachód oraz poprawi bezpieczeństwo rosyjskiej kontroli nad Krymem" - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony w najnowszym komunikacie dotyczącym sytuacji na Ukrainie.



twitter.com 9:48 "Ameryka stoi twardo po stronie Ukrainy" - napisała na Twitterze Nancy Pelosi po spotkaniu w Kijowie. Spikerka Izby Reprezentantów poinformowała, że udaje się do Polski, gdzie spotka się m.in. z Andrzejem Dudą.



twitter.com 9:32 Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba rozmawiał z amerykańskim sekretarzem stanu Antony Blinkenem. Dyplomata podkreślił, że jest "wdzięczny Stanom Zjednoczonym za dotrzymanie obietnicy stanowczego poparcia Ukrainy".



twitter.com 8:57 64,5 proc. respondentów uważa, że kraje NATO powinny przekazywać Ukrainie ciężką broń ofensywną - wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej". 8:21 W regionie Ługańska, wróg szturmuje Orchowo, toczą się intensywne walki - informuje Ukrinform. 8:16 "Ukraina zaproponowała Polsce dołączenie do grupy państw, które będą gwarantami jej bezpieczeństwa. Prezydent wraz z rządem podjął decyzję, że Polska nie będzie uchylać się od odpowiedzialności" - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. 8:09 Od rozpoczęcia inwazji Rosji granicę polsko-ukraińską przekroczyło 3,076 mln osób. Ostatniej doby do naszego kraju przybyło 23,5 tys. osób.



twitter.com 8:06 Spiker amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi pojawiła się w Kijowie.



twitter.com 7:58 Tak wygląda teraz Mariupol



twitter.com 7:18 Jak podaje Ukrinform, żołnierze batalionu Sarmat odparli ofensywę wroga w kierunku Doniecka.



twitter.com 7:09 "Olaf Scholz działa jak Angela Merkel: najpierw poczekać, popatrzeć i może kiedyś później podjąć decyzję. A może i nie. Brakuje wyobraźni i odwagi" - powiedział w rozmowie z "Bild am Sonntag" ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk. 7:00 Władimir Putin szuka winnych. Czystki już się zaczęły, wysyp „samobójstw”.



Putin szuka winnych. Czystki już się zaczęły, wysyp „samobójstw” 6:31 W czasie dorocznego przyjęcia organizowanego przez stowarzyszenie korespondentów pracujących w Białym Domu złożono hołd dziennikarzom i filmowcom, którzy zginęli podczas relacjonowania wojny w Ukrainie.



twitter.com 6:29 Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły w sobotę dwa rosyjskie samoloty bojowe typu Su-25 i siedem dronów - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę ukraińska armia. 6:20 "Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze uratować swoje życie. Lepiej przeżyć w Rosji, niż zginąć na naszej ziemi" - podkreślił Zełenski. 6:13 "Oczywiście, okupanci nadal mają sprzęt w zapasie. Tak, wciąż mają rakiety, którymi mogą zaatakować nasze terytorium. Ale ta wojna już tak bardzo osłabiła Rosję, że na paradę w Moskwie muszą przeznaczyć jeszcze mniej sprzętu wojskowego" - wskazał ukraiński przywódca. 6:12 "Rosyjskie dowództwo doskonale zdaje sobie sprawę, że w najbliższych tygodniach zginą i zostaną ranne kolejne tysiące rosyjskich żołnierzy" - zaznaczył Zełenski. 6:10 "Okupanci gromadzą dodatkowe siły do nowych ataków na nasze wojska na wschodzie kraju. Zbudowali umocnienia w obwodzie charkowskim, próbując zwiększyć presję w Donbasie. W walkach w tej bezsensownej wojnie o Rosję stracili już ponad 23 tys. żołnierzy. Ale nie zatrzymują się" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu.

Nagły zwrot w sprawie „Ducha Kijowa”. „Pojawiają się tam, gdzie się ich nikt nie spodziewa!”