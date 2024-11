Szymon Hołownia podjął decyzję. Wystartuje w wyborach prezydenckich?

Marszałek Sejmu wcześniej spotkał się z mieszkańcami regionu świętokrzyskiego. Podsumowywał działania rządu podczas ostatnich miesięcy. – Powinniśmy się zacząć spotykać pod jedną flagą, ona nas łączy jak nic innego. Biało-czerwona, niezależnie od tego, czy jesteśmy po lewej, czy prawej stronie, sprawia, że czujemy wspólnotę, której nie czujemy już niemal nigdzie indziej. Dlatego spotkania pod biało-czerwoną flagą – mówił.

Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach

– W styczniu przyszłego roku będę kandydatem na prezydenta Polski – powiedział Szymon Hołownia.

Dlaczego Jędrzejów? – Dlatego, że partie polityczne, te wielkie twory powstające na scenie politycznej, w takich sytuacjach organizują wielkie konwencje, wielkie eventy. Zawsze przyjeżdżają tam klaszczący ludzie. Wy przyszliście na to spotkanie z własnej chęci – stwierdził polityk.

Rocznica Szymona Hołowni

13 listopada mija dokładnie rok, odkąd Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu. Prowadzone przez niego obrady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Powstało nawet kultowe słowo „Sejmflix”. Termin ten używany jest w kontekście zarówno transmisji na żywo w telewizji, jak i na kanale Sejmu w serwisie YouTube, któremu za przekroczenie 100 000 subskrypcji przysługuje srebrny przycisk, o który Centrum Informacyjne Sejmu wystąpiło.

Z okazji tej rocznicy Szymon Hołownia pokusił się o podsumowanie roku urzędowania we wpisie na serwisie X (dawniej Twitter). -To był rok pełen zmian i udowadniania tego, że trzeba i można szukać porozumienia wszędzie, gdzie tylko się da – napisał polityk.

Następnie zaczął wyliczać swoje osiągnięcia. „Sejm został otwarty, otworzyła się też polityka. Zniknęły niesławne barierki, transmisje obrad zaczęły przyciągać szeroką uwagę – śledziliśmy je nie tylko na ekranach telewizorów czy smartfonów, ale również w kinach. Mówił o nas cały świat!” – czytamy we wpisie marszałka sejmu.

– Dziennikarze zostali zaproszeni do swobodniejszego poruszania się po korytarzach sejmowych, a Obywatelki i Obywatele dostali możliwość udziału w internetowych konsultacjach pierwszych projektów ustaw, co jest ewenementem na skalę Europy! – chwalił się dalej Szymon Hołownia.

Przypomnijmy, że to nie będzie pierwsze podejście lidera Polski 2050 do urzędu prezydenta. W poprzednich wyborach zgromadził niemal 14 proc. głosów, co pozwoliło mu zająć mu trzecie miejsce w pierwszej turze. Dało mu to kapitał polityczny, który spożytkował na tyle skutecznie, że dzisiaj jest marszałkiem Sejmu, a jego partia jest w koalicji rządzącej.

twitterCzytaj też:

Tusk „studzi zapędy” Trzeciej Drogi? „Żaden lider nie chce mieć rywali”

Czytaj też:

Szymon Hołownia wygwizdany w Warszawie. „Wycie, obelgi, buczenie”