Trump: Dostałem list od Zełenskiego

Do wystąpienia przed amerykańskim parlamentem doszło w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. Donald Trump, poruszając wątek ukraiński, przekazał, że otrzymał list od prezydenta Ukrainy.

„Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy„ – przeczytał Donald Trump.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta Rosja również jest gotowa na pokój.

– Czyż to nie byłoby piękne? – zapytał Donald Trump w swoim przemówieniu.

Wczoraj informowaliśmy o oświadczeniu, jakie w mediach opublikował Wołodymyr Zełenski.

„Ukraina jest w pełni zaangażowania w działania, które miałyby doprowadzić do zakończenia wojny” – napisał prezydent.

„Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój” – dodał.

Nerwowa atmosfera na spotkaniu

W zeszłym tygodniu miało dojść do podpisania umowy pomiędzy prezydentami USA i Ukrainy. Spotkanie przebiegało w nerwowej atmosferze i zakończyło się awanturą przed kamerami. Do podpisania porozumienia nie doszło. We wtorek informowaliśmy, że USA wstrzymują wszelką pomoc dla Ukrainy.

– Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do jego rozwiązania – oświadczył przedstawiciel Białego Domu.

Pozostałe tematy, o których mówił Trump

Wątek wojny rosyjsko-ukraińskiej to tylko jeden z tematów przemówienia Donalda Trumpa. Prezydent mówił też o rolnictwie i nowej polityce handlowej.

– Ciężko pracujemy, aby je przywrócić – zadeklarował Trump, mówiąc o wysokich cenach jajek.

Donald Trump obwiniał swojego poprzednika o wysokie ceny produktów rolnych, nielegalną imigrację oraz swoje prześladowanie.

– Nie potrzebował tego. Dziękuję bardzo. Doceniamy to – prezydent podziękował Elonowi Muskowi za jego pracę w „departamencie efektywności rządu”.

