Kaczyński musiał przełożyć urlop. Powód jest niecodzienny

„To chyba ‘oczywista oczywistość’, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z PJK, a nie żadnym Mentzenem” – napisał w mediach społecznościowych Joachim Brudziński zamieszczając zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego w łódce. „Wakacje za nami, ‘baterie’ naładowane. Jarosław Kaczyński wyznaczył kurs i zadania. Teraz czas pracy dla Polski. Przed nami zadanie trudne, ale wykonalne, odsunąć jak najszybciej od władzy bandę 13 grudnia” – dodał europoseł PiS w kolejnym wpisie.

Prezes PiS na wakacjach z Joachimem Brudzińskim

Brudziński zamieścił również trzeci tweet, tym razem bez podpisu. Dodał jednak hasztagi #PomorzeZachodnie,#ZalewSzczeciński i #Wolin. Oznaczony został również poseł Czesław Hoc, który towarzyszył Kaczyńskiemu na wakacjach również w zeszłym roku. Brudziński jest z kolei stałym kompanem prezesa Prawa i Sprawiedliwości na urlopie. Politycy byli razem m.in. w Beskidzie Sądeckim czy zdobywali szczyt Koziarz.

Polityk PiS ujawnił Wirtualnej Polsce, że Kaczyński zwykle wyjeżdża na kilka dni w sierpniu, zazwyczaj na Pomorze Zachodnie. Wypad z europosłem Prawa i Sprawiedliwości kręci się wokół łódki, pływania, rybek, czy ogniska. W tym roku Kaczyński z powodów osobistych musiał przełożyć wyjazd. Wszystko przez to, że rozchorowały mu się koty.

Jarosław Kaczyński przestrzega głośnej inicjatywy. Ostatnio udzielił sobie małej „dyspensy”

To właśnie dlatego lider PiS zdecydował się na krótki wypad poza Warszawę w ostatni weekend sierpnia, z którego zdjęcia można było podziwiać. Pomorze Zachodnie to sprawdzona miejscówka Kaczyńskiego, a Zalew Szczeciński jest jednym z jego ulubionych miejsc. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas wypadu po godz. 15 uznał, że może pozwolić sobie na piwo. Normalnie Kaczyński nie pije alkoholu w sierpniu.

