Nawrocki reaguje na wpisy Sikorskiego. „Spotkamy się na poważnej rozmowie”

Do Waszyngtonu poleciał w tym tygodniu nie tylko prezydent Karol Nawrocki, który spotkał się z Donaldem Trumpem, ale również minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, który rozmawiał między innymi z sekretarzem stanu Marco Rubio. Nie zbrakło przy tym wzajemnych politycznych oskarżeń. Politycy PiS zarzucali Sikorskiemu, że „wyszedł przed szereg” i działa w opozycji do prezydenta. Natomiast szef MSZ alarmował, że resort został „wykluczony” ze spotkań w Białym Domu, a notatkę z rozmów wysłano dopiero po dwóch dniach. „Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu” – stwierdził Sikorski.

– Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam – mówił minister na kolejnym nagraniu, stojąc przed siedzibą prezydenta USA. Po chwili doprecyzował, czego dotyczyło spotkanie: „Z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych Prezydenta Trumpa, rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach Grupy G-20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10 proc. największych gospodarek świata”.

Nawrocki odpowiada Sikorskiemu. „Apeluję o powagę”

Radosławowi Sikorskiemu odpowiedział Karol Nawrocki.

„Szanowny Panie Ministrze, ja już w Polsce – dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę” – zwrócił się prezydent do ministra. „Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski, Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA – Polskę” – dodał.

Prezydent zaproponował również szefowi MSZ „poważną rozmowę”.

„To nie jest kwestia Pana dobrego – acz niepokojącego – samopoczucia. To są sprawy państwowe. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji – także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora” – napisał.

