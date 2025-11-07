Ten projekt Nawrocki obiecywał w kampanii. Teraz zdradził szczegóły

Przygotowany przez Kancelarię Prezydenta projekt ustawy „Tani prąd –33 proc”. został przekazany do Sejmu. Ma on być realizacją jednej z głównych obietnic wyborczych – wprowadzenia planu obniżki cen prądu w ciągu 100 dni od objęcia urzędu.

Podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki podkreślał, że chce „stanąć po stronie obywateli”, którzy zmagają się z wysokimi kosztami energii. – Kto jak nie prezydent ma się za nimi ująć. Polski rząd i premier żyją igrzyskami, a nie problemami Polek i Polaków – mówił.

Prezydent dodał, że jego inicjatywa ma być zarówno ochroną, jak i narzędziem walki z obciążeniami. – Zobowiązany swoim słowem wyborców proponuję nie tylko tarczę, ale i miecz, by wyciąć obciążenia, których Polacy nie powinni ponosić – podkreślił.

W wystąpieniu Karol Nawrocki zaznaczył, że jego celem jest realne odciążenie gospodarstw domowych i przedsiębiorców. – Zbyt wiele za energię elektryczną wciąż płacą polscy przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie da się normalnie żyć – ocenił.

Prezydent Nawrocki i „Tani prąd –33 proc”.. Tak wygląda projekt

Projekt, nazwany „Tani prąd –33 proc”., obejmuje cztery filary. Pierwszy zakłada likwidację dodatkowych opłat, w tym opłaty mocowej, OZE, kogeneracyjnej i przejściowej. Drugi przewiduje reformę systemu certyfikatów i ograniczenie kosztów dla odbiorców. Trzeci ma doprowadzić do obniżenia opłat dystrybucyjnych przez redukcję zysków operatorów sieci. Czwarty filar to stałe utrzymanie stawki VAT na poziomie 5 proc.

Kancelaria Prezydenta wylicza, że dzięki tym zmianom gospodarstwa domowe zaoszczędzą średnio 800 zł rocznie, a koszt programu dla budżetu państwa wyniesie ok. 14 mld zł. Finansowanie reformy ma pochodzić ze środków z handlu emisjami CO₂ (ETS).

Prezydent przypomniał, że zapowiedź projektu padła jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, gdy zobowiązał się do „wprowadzenia planu, który obniży ceny energii elektrycznej o jedną trzecią”. Nawrocki wezwał wszystkie ugrupowania w parlamencie do poparcia inicjatywy, podkreślając, że jest ona „w interesie wszystkich Polaków”.

