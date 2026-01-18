Zgłoszono tylko jedno nazwisko. Brak zaskoczenia przed wyborami przewodniczącego KO

Szef rządu i obecny lider Koalicji Obywatelskiej jako jedyny zgłosił się do wyborów na przewodniczącego ugrupowania. W nocy z soboty na niedzielę upłynął termin dla ewentualnych kontrkandydatów. Ciekawie może być więc jedynie na niższych szczeblach. KO wybierze bowiem szefów regionów i powiatów.

Wybory szefa KO Donald Tusk jedynym kandydatem

Pełniąca funkcję krajowego komisarza wyborczego KO wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu wyborów nowego przewodniczącego partii. Ogłosiła, że wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Pozostać u sterów chce Donald Tusk, dla którego nie znalazł się żaden konkurent.

Głosowanie na nowe władze w KO zaplanowano na 8 marca, przeprowadzone ma zostać w tradycyjnej formie – członkowie partii zaznaczą wybranych kandydatów na karcie i wrzucą głos do urny. Oprócz przewodniczącego, szefów regionów i powiatów, wybiorą też członków rad powiatów i delegatów powiatów. Ewentualna druga tura odbędzie się po dwóch tygodniach od pierwszego głosowania. Kandydaci mają czas na zgłoszenia do 20 lutego.

KO wybiera nowe władze. Nie tylko przewodniczącego

Formalny proces wyborczy w KO rozpoczął się 17 stycznia. Do 20 lutego koła w partii muszą zwołać zebranie i wybrać członków zarządów oraz szefów. Między 14 i 28 marca wybrani zostaną z kolei członkowie Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, regionalnych komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich, a także zarządów regionów i powiatów.

Marcowe wybory będą zwieńczeniem zmian w partii, zapoczątkowanych w październiku 2025 roku. Wtedy to Platforma Obywatelska zmieniła nazwę na Koalicję Obywatelską i przyjęła w swoje szeregi członków Nowoczesnej oraz partii Inicjatywa Polska. Politycy z tych ugrupowań będą uczestniczyć w głosowaniu na nowe władze, jeżeli wypełnią deklarację członkowską i otrzymają pozytywną weryfikację formalną.

