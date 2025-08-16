Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny.
Tylko ekspert uzyska 10/10!
Podejmiesz wyzwanie?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
permnamentny
permanentny
2 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
prestisz
prestiż
prestirz
3 / 10 Prawidłowo napiszemy:
pohopnie
pochopnie
4 / 10 Jak napisać bez błędu?
brzdąc
bżdąc
brzdonc
5 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
chomąto
homąto
chomonto
homonto
6 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
dzionsła
dziąsła
7 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:
pasorzyt
pasożyt
8 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
blamaż
blamarz
9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu
obskórny
obskurny
10 / 10 Prawidłowo napiszemy:
czmychnąć
czmyhnąć
