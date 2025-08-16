Quizy

Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny.
Tylko ekspert uzyska 10/10!

Podejmiesz wyzwanie?
1 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

permnamentny
permanentny

2 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

prestisz
prestiż
prestirz

3 / 10 Prawidłowo napiszemy:

pohopnie
pochopnie

4 / 10 Jak napisać bez błędu?

brzdąc
bżdąc
brzdonc

5 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

chomąto
homąto
chomonto
homonto

6 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

dzionsła
dziąsła

7 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:

pasorzyt
pasożyt

8 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

blamaż
blamarz

9 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu

obskórny
obskurny

10 / 10 Prawidłowo napiszemy:

czmychnąć
czmyhnąć

