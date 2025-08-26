Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej.
Sprawdź, ile wiesz o Polsce!
Polityka, geografia, a także ortografia, muzyka i sport – to dziedziny, o które pytamy w najnowszym teście. Zawalczcie o dobry wynik!
1 / 10 Kto pełni funkcję ministra edukacji w Polsce?
Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Anna Zalewska
2 / 10 W jakim województwie znajduje się Garwolin?
podkarpackim
mazowieckim
zachodniopomorskim
3 / 10 Iga Świątek w pierwszej rundzie US Open 2025 zmierzy się z...
Emilianą Arango
Danielle Collins
Aryną Sabalenką
4 / 10 Piosenki „Powinnam?”, „Lustra” i „Sama na planecie” wypromowała:
Natalia Kukulska
Natalia Szroeder
Ania Dąbrowska
5 / 10 W którym roku, jeżeli nie wystąpią szczególne okoliczności, odbędą się w Polsce wybory parlamentarne?
2026 r.
2027 r.
2028 r.
6 / 10 Koszalin znajduje się w województwie...
zachodniopomorskim
wielkopolskim
dolnośląskim
7 / 10 Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W drugiej turze pokonał:
Donalda Tuska
Radosława Sikorskiego
Rafała Trzaskowskiego
8 / 10 „Parostatek” i „Bo jesteś Ty” to piosenki, które wykonywał...
Krzysztof Krawczyk
Stanisław Soyka
Tadeusz Woźniak
9 / 10 Kamil Majchrzak zwyciężył z Hugo Dellienem w pierwszej rundzie US Open 2025. Jaki był wynik?
3:0
3:1
3:2
10 / 10 Na koniec czas na pytanie z ortografii. Wskaż poprawną formę zapisu:
rzępolić
żępolić
