Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej.
Sprawdź, ile wiesz o Polsce!

Polityka, geografia, a także ortografia, muzyka i sport – to dziedziny, o które pytamy w najnowszym teście. Zawalczcie o dobry wynik!
1 / 10 Kto pełni funkcję ministra edukacji w Polsce?

Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Anna Zalewska

2 / 10 W jakim województwie znajduje się Garwolin?

podkarpackim
mazowieckim
zachodniopomorskim

3 / 10 Iga Świątek w pierwszej rundzie US Open 2025 zmierzy się z...

Emilianą Arango
Danielle Collins
Aryną Sabalenką

4 / 10 Piosenki „Powinnam?”, „Lustra” i „Sama na planecie” wypromowała:

Natalia Kukulska
Natalia Szroeder
Ania Dąbrowska

5 / 10 W którym roku, jeżeli nie wystąpią szczególne okoliczności, odbędą się w Polsce wybory parlamentarne?

2026 r.
2027 r.
2028 r.

6 / 10 Koszalin znajduje się w województwie...

zachodniopomorskim
wielkopolskim
dolnośląskim

7 / 10 Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. W drugiej turze pokonał:

Donalda Tuska
Radosława Sikorskiego
Rafała Trzaskowskiego

8 / 10 „Parostatek” i „Bo jesteś Ty” to piosenki, które wykonywał...

Krzysztof Krawczyk
Stanisław Soyka
Tadeusz Woźniak

9 / 10 Kamil Majchrzak zwyciężył z Hugo Dellienem w pierwszej rundzie US Open 2025. Jaki był wynik?

3:0
3:1
3:2

10 / 10 Na koniec czas na pytanie z ortografii. Wskaż poprawną formę zapisu:

rzępolić
żępolić

