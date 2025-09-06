Quizy

Bałtyckie potwory i rzeczni królowie.
Nasz QUIZ o polskich rybach wciągnie cię jak wir!

Ryby żyjące w Polsce kryją wiele tajemnic i zaskakujących faktów, przemierzając wody rzek i jezior – aż po Bałtyk. Czy wiesz, która ryba potrafi żyć bez wody? Albo która żyje w morzu, ale rozmnaża się w rzekach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz podwodnych mieszkańców naszego kraju!
Twój wynik:

1 / 10 Która ryba potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym i przeżyć bez wody nawet kilka dni?

Karaś srebrzysty
Karp
Karaś złocisty

2 / 10 Jaką największą rybę można spotkać w Wiśle?

Sum europejski
Szczupak
Sandacz

3 / 10 Która ryba odbywa jedną z najdłuższych wędrówek z rzek do Morza Sargassowego?

Węgorz europejski
Pstrąg potokowy
Troć wędrowna

4 / 10 Co charakteryzuje troć wędrowną?

Co charakteryzuje troć wędrowną?
Rozmnaża się tylko w Bałtyku
Żyje w morzu, ale rozmnaża się w rzekach

5 / 10 Która ryba z Bałtyku jest znana z tego, że tworzy ogromne ławice i jest podstawą wielu potraw?

Śledź
Dorsz
Belona

6 / 10 Jakie niezwykłe zjawisko można zaobserwować u ciernika?

Samiec buduje gniazdo i opiekuje się ikrą
Zmienia kolor łusek na zimę
Potrafi świecić w ciemności

7 / 10 Co wyróżnia belonę, rybę występującą w Bałtyku?

Oddycha przez skórę
Ma niebieskie ości
Może zmieniać kształt ciała

8 / 10 Która ryba z polskich jezior jest nazywana „tygrysem wody”?

Szczupak
Leszcz
Karaś

9 / 10 Która ryba z polskich wód ma charakterystyczny „wąsik” przy pysku?

Lin
Brzana
Okoń

10 / 10 Która ryba z jezior i rzek potrafi zmieniać kolor ciała w zależności od otoczenia?

Lin
Karaś
Leszcz

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy