Bałtyckie potwory i rzeczni królowie.
Nasz QUIZ o polskich rybach wciągnie cię jak wir!
Ryby żyjące w Polsce kryją wiele tajemnic i zaskakujących faktów, przemierzając wody rzek i jezior – aż po Bałtyk. Czy wiesz, która ryba potrafi żyć bez wody? Albo która żyje w morzu, ale rozmnaża się w rzekach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz podwodnych mieszkańców naszego kraju!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Która ryba potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym i przeżyć bez wody nawet kilka dni?
Karaś srebrzysty
Karp
Karaś złocisty
2 / 10 Jaką największą rybę można spotkać w Wiśle?
Sum europejski
Szczupak
Sandacz
3 / 10 Która ryba odbywa jedną z najdłuższych wędrówek z rzek do Morza Sargassowego?
Węgorz europejski
Pstrąg potokowy
Troć wędrowna
4 / 10 Co charakteryzuje troć wędrowną?
Rozmnaża się tylko w Bałtyku
Żyje w morzu, ale rozmnaża się w rzekach
5 / 10 Która ryba z Bałtyku jest znana z tego, że tworzy ogromne ławice i jest podstawą wielu potraw?
Śledź
Dorsz
Belona
6 / 10 Jakie niezwykłe zjawisko można zaobserwować u ciernika?
Samiec buduje gniazdo i opiekuje się ikrą
Zmienia kolor łusek na zimę
Potrafi świecić w ciemności
7 / 10 Co wyróżnia belonę, rybę występującą w Bałtyku?
Oddycha przez skórę
Ma niebieskie ości
Może zmieniać kształt ciała
8 / 10 Która ryba z polskich jezior jest nazywana „tygrysem wody”?
Szczupak
Leszcz
Karaś
9 / 10 Która ryba z polskich wód ma charakterystyczny „wąsik” przy pysku?
Lin
Brzana
Okoń
10 / 10 Która ryba z jezior i rzek potrafi zmieniać kolor ciała w zależności od otoczenia?
Lin
Karaś
Leszcz
