Bałtyckie potwory i rzeczni królowie.

Nasz QUIZ o polskich rybach wciągnie cię jak wir!

Ryby żyjące w Polsce kryją wiele tajemnic i zaskakujących faktów, przemierzając wody rzek i jezior – aż po Bałtyk. Czy wiesz, która ryba potrafi żyć bez wody? Albo która żyje w morzu, ale rozmnaża się w rzekach? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i przekonaj się, jak dobrze znasz podwodnych mieszkańców naszego kraju!

Rozpocznij Quiz