Quizy

Banalnie prosty QUIZ językowy!
10/10 to „must have”

Tak prostego quizu już dawno nie było! Przekonaj się, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

było
bylo

2 / 10 Poprawny zapis to:

dóch
duch

3 / 10 Poprawny zapis to:

kuchnia
kóchnia

4 / 10 Poprawny zapis to:

ałto
auto

5 / 10 Poprawny zapis to:

kóbek
kubek

6 / 10 Poprawny zapis to:

łyszka
łyżka

7 / 10 Poprawny zapis to:

jedną komórką
jedną komórkom

8 / 10 Poprawny zapis to:

arbuz
arbus

9 / 10 Poprawny zapis to:

rzodkiewka
żodkiewka

10 / 10 Poprawny zapis to:

biały
bialy

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy