Banalnie prosty QUIZ językowy!
10/10 to „must have”
Tak prostego quizu już dawno nie było! Przekonaj się, czy zdobędziesz maksymalną liczbę punktów!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
było
bylo
2 / 10 Poprawny zapis to:
dóch
duch
3 / 10 Poprawny zapis to:
kuchnia
kóchnia
4 / 10 Poprawny zapis to:
ałto
auto
5 / 10 Poprawny zapis to:
kóbek
kubek
6 / 10 Poprawny zapis to:
łyszka
łyżka
7 / 10 Poprawny zapis to:
jedną komórką
jedną komórkom
8 / 10 Poprawny zapis to:
arbuz
arbus
9 / 10 Poprawny zapis to:
rzodkiewka
żodkiewka
10 / 10 Poprawny zapis to:
biały
bialy
