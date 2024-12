Chcą zatrzymać w szkołach WDŻ. Piszą do Dudy

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 38 organizacji prorodzinnych. W jej skład wchodzą m. in. Fundacja Jeden z Nas, Fundacja Małych Stópek, Fundacja Ku Pełni Życia, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.

Jak donosi portal Ekai, przedstawiciele federacji w liście napisanym do Andrzeja Dudy poprosili go o zajęcie stanowiska i podjęcie działań prawnych w związku z planowanymi zmianami w edukacji. Zdaniem autorów listu wprowadzenie przedmiotu edukacja zdrowotna w miejsce wychowania do życia w rodzinie to „depriorytetyzacja roli rodziny w państwie i społeczeństwie, co jest sprzeczne z konstytucją”.

List aktywistów do prezydenta. „Izolacja ucznia”

Członkowie federacji uważają, że przedmiotowe zmiany w edukacji mają na celu wyizolowanie ucznia z jego naturalnego, rodzinnego środowiska. Obowiązkowość uczestnictwa w lekcjach nowego przedmiotu z kolei narusza art. 48 konstytucji, który mówi: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.



W liście skierowanym do prezydenta pada również pytanie, czemu MEN proponuje likwidację społecznie akceptowanego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie zamiast rozszerzenia nauczanych w jego ramach treści.

Aktywiści piszą do prezydenta Dudy. Mówią o kontrowersyjnych treściach

Na zakończenie listu jego autorzy wyrażają niepokój podstawą programową nowego przedmiotu, w szczególności kontrowersyjnymi treściami odnośnie do wychowania seksualnego. Zdaniem członków federacji zmiany powodują niepokój i zamieszanie wśród rodziców.

„Zwracamy się do pana prezydenta, jako czuwającego nad przestrzeganiem Konstytucji RP, o zajęcie stanowiska i podjęcie właściwych działań prawnych w tej sprawie” – czytamy w liście.

