Ostre słowa Trumpa o oficerze, który strzegł szkoły na Florydzie

Scot Peterson zrezygnował po tym, jak śledztwo wykazało, że nie udało mu się namierzyć podejrzanego. Prezydent Donald Trump stwierdził, że Peterson szkolił się przez całe życie, jednak "z pewnością wykonał słabą pracę" chroniąc uczniów. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że Peterson jest "tchórzem", który "nie zareagował właściwie pod presją". – Szkolił się przez całe życie, a jak przyszła pora na to, żeby coś zrobić, nie miał odwagi – stwierdził Trump.

Prezydent USA zaproponował w tym tygodniu, aby nauczyciele byli uzbrojeni w broń, jako odpowiedź na atak w szkole na Florydzie. Trump podkreślał swoją miłość do drugiej poprawki, która chroni prawo dostępu do broni.

Trump skomentował zachowanie Petersona dzień po tym, jak szeryf Scott Israel ujawnił, że Peterson, 54-letni oficer, stał na zewnątrz szkoły przez cztery minuty podczas gdy Nikolas Cruz zabił w środku 17 osób. Nagranie z kamer pokazywało, że Peterson wszedł do szkoły jednak po pierwszych strzałach opuścił ją na cztery minuty. Atak Cruza trwał około sześć minut. Pytany o to, co Peterson powinien zrobić, szeryf Israel powiedział: "Wejść do szkoły, skonfrontować się z zabójcą i go zabić".

