Putin chwali Trumpa i żartuje z oskarżeń o ingerencję w wybory w USA. „Czy to nie brzmi śmiesznie?”

Putin nie jest poruszony aktem oskarżenia, złożonym przez prokuratora Roberta Muellera, który oskarżył 13 obywateli Rosji i trzy rosyjskie firmy o ingerencję w wyborach. Mueller bada, czy przedstawiciele kampanii Trumpa byli w zmowie z Kremlem. – Co z tego, jeśli to Rosjanie? Nie obchodzi mnie to. Oni nie reprezentują interesów państwa rosyjskiego – stwierdził prezydent Rosji. – Może to Ukraińcy, Tatarzy albo Żydzi z rosyjskim obywatelstwem? Nawet to musi być sprawdzone, może mają podwójne obywatelstwo, a może zieloną kartę. Może to Amerykanie zapłacili im za te działania? – zastanawiał się.

Putin zadał również pytanie, czy ktokolwiek mógłby naprawdę uwierzyć, że Rosja, tysiące kilometrów od USA wpłynęła na wynik wyborów. –Czy to nie brzmi śmiesznie? Nie jest naszym celem interweniować, nie widzimy celu, który moglibyśmy osiągnąć poprzez taką ingerencję –stwierdził.

Putin: Donald Trump jest bardziej nowoczesny niż ja

W wywiadzie, który prowadziła dziennikarka Megyn Kelly, Putin był pytany o jego zdanie na temat Donalda Trumpa. Prezydent Rosji stwierdził, że amerykański przywódca jest „biznesmenem z ogromnym doświadczeniem” i szybko nauczył się funkcjonowania na scenie politycznej, mimo że był nowicjuszem. – Rozumie, że jeśli konieczne jest nawiązanie współpracy z kimś, to trzeba traktować swojego obecnego lub potencjalnego partnera z szacunkiem. Angażowanie się we wzajemne oskarżenia i obelgi, to droga donikąd – wyjaśnił Putin.

Prezydent Rosji przyznał, że nie śledzi tweetów publikowanych przez Trumpa i sam nie jest przekonany do korzystania z tego portalu społecznościowego. – Mam inne sposoby wyrażania mojego punktu widzenia lub podejmowania decyzji, Donald jest bardziej nowoczesną osobą – ocenił.

Czytaj także:

Rosja odłączy się od internetu? „Jesteśmy na to technicznie gotowi”