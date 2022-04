NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. „Moskwa płonie”. Najnowsze informacje z 14 kwietnia

W środę na Ukrainę przyjechali prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie udzielane przez te kraje od początku wojny.

Pentagon poinformował o nowym pakiecie pomocy dla Ukrainy. W jej skład wejdą drony taktyczne, pociski artyleryjskie, transportery opancerzone, dodatkowe śmigłowce i drony kamikaze.

Ukraińskie media informują o ostrzale krążownika rakietowego „Moskwa”. Rosjanie przyznają, że we flagowej jednostce Floty Czarnomorskiej doszło do pożaru, a załoga została ewakuowana.

06:38 - To jedna z wizyt, którą zapamiętam do końca życia, zwłaszcza obraz pola walki, gotowy do obrony Kijów, a przede wszystkim niezwykła determinacja do obrony swojej Ojczyzny - stwierdził po powrocie z Kijowa prezydent Andrzej Duda. 06:35 Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil są w drodze do Kijowa. Wizyta odbywa się na zaproszenie przewodniczącego Rady Najwyższej.





Wojna na Ukrainie. Obrońcy Czarnobyla w niewoli



Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Denys Monastyrski przekazał, że trwają negocjacje w sprawie uwolnienia 169 żołnierzy Gwardii Narodowej Ukrainy, którzy zostali wzięci do niewoli w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ze słów dyplomaty wynika, że część z nich znajduje się w Rosji, a część na Białorusi. 06:10 Kilka krajów NATO w najbliższym czasie przekaże na Ukrainę czołgi - poinformował rzecznik Pentagonu John Kirby.