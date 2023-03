Karol III złoży pierwsze wizyty zagraniczne. Odwiedzi Francję i Niemcy

Pałac Buckingham potwierdził informacje dotyczące pierwszych wizyt państwowych Króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Karol III wybierze się w sześciodniową podróż, podczas której odwiedzi Paryż oraz Berlin. Tym samym zostanie pierwszym suwerenem Wielkiej Brytanii, który wygłosi przemówienie do senatorów i członków zgromadzenia narodowego z izby senackiej Francji, oraz pierwszym, który zwróci się do niemieckich polityków z Bundestagu.

Chris Fitzgerald o wizytach państwowych Karola III

– Wizyta będzie celebracją relacji Wielkiej Brytanii z Francją i Niemcami, podkreślającą naszą wspólną historię, kulturę i wartości – powiedział zastępca prywatnego sekretarza Króla Karola, Chris Fitzgerald. Przekazał również, że spotkania odbędą się na prośbę brytyjskiego rządu, po otrzymanych zaproszeniach od prezydentów Francji i Niemiec.

– To także szansa, aby spojrzeć w przyszłość i pokazać wiele płaszczyzn, na których współpracują nasze narody w ramach partnerstwa, czy to w walce ze zmianami klimatycznymi, odpowiedzią na konflikt w Ukrainie, wykorzystaniem możliwości handlowych i inwestycyjnych, czy też dzieleniem się najlepszą sztuką i kulturą – dodał.

Pierwsze wizyty zagraniczne Karola III

Fitzgerald zapewnia, że oprócz mówienia o sile obustronnych stosunków Wielkiej Brytanii z Francją i Niemcami, wizyta ich Królewskich Mości obejmie zobowiązania podkreślające znaczenie zrównoważonego rozwoju i społeczności, kluczowych tematów, które zostały podjęte przez wszystkich obywateli trzech krajów.

– Będzie to również okazja do refleksji nad wyzwaniami naszej wspólnej przeszłości, z której wywodzi się trwałe dzieło współpracy i pojednania – podkreślił. Podróż Króla Karola III rozpocznie się 26 marca, a monarsze będzie towarzyszyć jego druga żona, Kamila. Wpierw małżeństwo wybierze się do Paryża, następnie wyruszy do stolicy Niemiec.

Czytaj też:

Książę Harry i Meghan Markle dostali nakaz eksmisji. Polecenie wydał Karol IIICzytaj też:

Książę Harry w telewizyjnym show. Głośny śmiech po pytaniu o owoce