Trump zabrał głos ws. Grenlandii. „Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione”

„Od 20 lat NATO powtarza Danii, że »trzeba usunąć rosyjskie zagrożenie z Grenlandii«. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione!” – napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Prezydent USA od czasu powrotu do Białego Domu na drugą kadencję wielokrotnie wyrażał chęć przejęcia Grenlandii.

Retoryka Trumpa w tej sprawie przybrała na sile na początku stycznia po przeprowadzeniu operacji wojskowej przeciwko Wenezueli mającej na celu schwytanie przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro. Amerykański przywódca i jego administracja twierdzą, że przejęcie Grenlandii przez Stany Zjednoczone służyłoby „bezpieczeństwu narodowemu” Ameryki.

Donald Trump z zarzutami wobec Danii ws. Grenlandii

Trump i jego doradcy argumentują także, że Dania – mimo że jest sojusznikiem NATO – nie byłaby w stanie obronić Grenlandii, gdyby Rosja lub Chiny kiedykolwiek podjęły próbę jej inwazji. Dania i kilku jej europejskich sojuszników z Paktu Północnoatlantyckiego zareagowało niedawno wysłaniem niewielkiej liczby żołnierzy na Grenlandię w celu przeprowadzenia ćwiczeń, do których zaproszono również USA.

W sobotę tysiące ludzi w Grenlandii i Danii zorganizowało protesty, aby wyrazić sprzeciw wobec przejęcia kontroli nad arktyczną wyspą przez Stany Zjednoczone. Na czapkach wielu osób pojawiły się napisy „Make America Go Away” nawiązujące do sloganu Trumpa „Make America Great Again”.

Europejscy przywódcy przeciwko groźbie prezydenta USA

Prezydent USA odpowiedział groźbą nałożenia od 1 lutego 10-procentowych ceł na towary przywożone do Stanów Zjednoczonych z Wielkiej Brytanii, Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii i Finlandii. Trump zapowiedział, że cła od 1 czerwca wzrosną do 25 proc. „do czasu osiągnięcia porozumienia ws. całkowitego i całkowitego zakupu Grenlandii”. Tej groźbie sprzeciwili się nawet europejscy sojusznicy amerykańskiego przywódcy.

W obliczu rosnącej presji ws. Grenlandii minister spraw zagranicznych Danii Lars Lokke Rasmussen ogłosił w niedzielę, że w najbliższych dniach odwiedzi inne kraje członkowskie NATO – Norwegię, Wielką Brytanię i Szwecję – aby omówić politykę sojuszu w zakresie bezpieczeństwa Arktyki.

