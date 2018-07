Sondaż „Wprost”. Kto będzie rządzić Polską za 10-15 lat?

Robert Biedroń, Patryk Jaki oraz Małgorzata Wassermann mają – zdaniem Polaków – największe szanse na to, by za 10-15 lat rządzić Polską. Wynika to z badania dla „Wprost” przeprowadzonego na panelu Ariadna. Poniżej prezentujemy zdobywców miejsc 10-1.

1. Robert Biedroń - 20,3 proc.



1. Patryk Jaki - 20,3 proc.



3. Małgorzata Wassermann - 18,1 proc.



4. Rafał Trzaskowski - 8,6 proc.



5. Barbara Nowacka - 6,9 proc.



6. Borys Budka - 5,7 proc.



7. Joanna Mucha - 4,4 proc.



8. Kamila Gasiuk-Pihowicz - 4,2 proc.



9. Adrian Zandberg - 3,9 proc.



10. Joanna Scheuring-Wielgus - 3,2 proc. Na pozostałych miejscach znaleźli się: Adam Bielan (2,9 proc.), Krzysztof Brejza (2,3 proc.), Michał Dworczyk (2,2 proc.), Jan Śpiewak (1,7 proc.), Sławomir Nitras (1,6 proc.), Krzysztof Łapiński (1,6 proc.), Krzysztof Bosak (1,3 proc.), Paweł Szefernaker (1,1 proc.), Michał Szczerba (0,9 proc.), Jadwiga Emilewicz (0,6 proc.) „Wprost” zadał pytanie, kto z dzisiejszych polityków młodego i średniego pokolenia ma największe szanse na objęcie najważniejszych funkcji państwowych w Polsce za 10-15 lat? Interesowało nas, kto może dokonać zmiany generacyjnej na scenie politycznej zdominowanej obecnie przez pokolenie 60- i 70-latków reprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Celowo nie uwzględniliśmy prezydenta Andrzeja Dudy, który już dziś zajmuje najwyższe stanowisko w państwie. „Poszukiwanie polskiego Macrona” to od miesięcy ulubione zajęcie komentatorów. Chodzi o osobę, która zmobilizuje wyborców i tchnie w nich wiarę, że w politykę warto się angażować. – To ma być ktoś młody, dynamiczny, z jakimś dorobkiem – mówił w jednym z wywiadów prezydent Aleksander Kwaśniewski. „Wprost” postanowił zapytać o to samych Polaków. Z badania przeprowadzonego na nasze zlecenie na panelu Ariadna wynika, że zdaniem ankietowanych największe szanse na najwyższe stanowiska w Polsce mają (ex aequo) Robert Biedroń i Patryk Jaki. Prezydenta Słupska i kandydata PiS na prezydenta Warszawy wskazało dokładnie po 20,3 proc. Wysokie miejsce ma w badaniu Małgorzata Wassermann, tuż poza podium są Rafał Trzaskowski i Barbara Nowacka. – Mamy dobry moment, żeby nowa generacja polityków mogła wejść do polityki i pokazać, że dzisiaj politycy starej daty nie czują, gdzie bije serce Polski. I nie rozumieją, czego oczekują Polki i Polacy – mówi w rozmowie z „Wprost” jeden z liderów naszego rankingu Robert Biedroń. Czy on i Patryk Jaki widzą siebie w roli przywódców obozów politycznych? Między innymi na te pytania odpowiadają nam w wywiadach. Czytaj także:

Komisja weryfikacyjna do likwidacji? „Gdy zostanę prezydentem, nie będzie już potrzebna”Czytaj także:

Biedroń: W ciągu kilku tygodni decyzja, czy tworzę ruch ogólnopolski