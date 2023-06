NA ŻYWO: Śmiertelny atak na Kramatorsk. Wśród rannych są cudzoziemcy

07:54 Pytanie, jak subiektywny jest sam Viktor Orban, jeśli tak otwarcie poniża wartości europejskie, ściśle trzymając się rosyjskich mitów propagandowych - w ten sposób do słów węgierskiego premiera odniósł się doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak



twitter.com 07:43 Ukraińscy obrońcy zajęli i utrzymują pozycje na lewym brzegu obwodu chersońskiego - twierdzą analitycy ISW 07:15 twitter.com 06:52 Liczba śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim wzrosła do ośmiu – przekazała w środę rano Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. W ostrzale 56 osób zostało rannych.



06:22 „Białoruski Gajun”: samolot Jewgienija Prigożyna opuścił Białoruś. Kieruje się w stronę Moskwy



flightradar24.com 06:15 We wtorkowy wieczór rosyjscy najeźdźcy zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, uderzając w lokal gastronomiczny.



Cztery osoby zginęły, w tym 17-letnia dziewczynka. 42 osoby zostały ranne. Wśród poszkodowanych jest także trzech cudzoziemców.

