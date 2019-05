NA ŻYWO: Wieczór wyborczy w serwisie Wprost.pl

W niedzielę 26 maja w godzinach 7-21 Polacy głosują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 13 okręgach w całym kraju: Pomorze, Kujawsko-pomorskie, Podlaskie i Warmińsko-mazurskie, Warszawa, Mazowsze, Łódź, Wielkopolska, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolska - Świętokrzyskie, Śląsk, Dolnośląskie i Opolskie, Zachodniopomorskie i Lubuskie wybierzemy 51 (+ 1 mandat w zawieszeniu - red.) posłów do europarlamentu. W trakcie relacji na żywo we Wprost.pl przedstawimy wstępne wyniki głosowania, wyniki sondażu exit poll opracowanego przez pracownię Ipsos. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii dziennikarzy tygodnika „Wprost”. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii.

Sondaż exit poll. Co to jest?

Zanim oficjalne rezultaty wyborów ogłosi Państwowa Komisja Wyborcza, zaprezentowane zostaną wyniki tzw. sondażu exit poll. Jest to badanie, które przeprowadzane jest przez instytuty badawcze w dniu wyborów. O to, na kogo oddali swój głos, respondenci pytani są po wyjściu z lokalu wyborczego. Na podstawie exit polls podawane są pierwsze, przybliżone wyniki wyborów. Sondaże zlecane są przez stacje telewizyjne i inne media.