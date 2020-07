Wiceszef MSWiA o Sławomirze Nitrasie: Patrząc po zachowaniu, to on był na dopingu

Sławomir Nitras, członek sztabu Rafała Trzaskowskiego, w nocy po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów skomentował przegraną kandydata Koalicji Obywatelskiej. „Pamiętam jak pewnej nocy w 1988 r. śledziłem, z ogromnym przejęciem igrzyska w Seulu. O 4 rano zobaczyłem jak wygrywa Ben Johnson. Minionej nocy i dzisiaj rano czuję smak porażki podobny jak wtedy. Mam głębokie poczucie, że to nie były uczciwe zawody. Zwycięzca był na dopingu” – napisał na Twitterze.

Do jego słów w „Graffiti” Polsat News odniósł się wiceminister spraw zagranicznych i administracji Paweł Szefernaker. Polityk stwierdził, że gdy patrzy na zachowania posła Sławomira Nitrasa, to ma wrażenie, że on sam jest na dopingu. – Przykre jest, że jeśli ktoś przegrywa wybory, to szuka powodów, by to wytłumaczyć – dodał.

W trakcie kampanii wyborczej doszło do kilku incydentów z udziałem Sławomira Nitrasa. Głośno było o fizycznym blokowaniu przez niego możliwości wejścia do oczyszczalni ścieków Czajka politykom związanym z PiS – Sebastianowi Kalecie i Jackowi Ozdobie. W maju polityk przerwał z kolei konferencją prasową wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego.

