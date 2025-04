Kaczyński o wyborach: „Stawką jest interes Polski”. Padły mocne słowa

„To dzisiejsze niezwykle ważne poparcie to nic innego jak wyraz dbałości o polskie interesy” – mobilizował wyborców Jarosław Kaczyński. Zaznaczał, że uczestnictwo w wyborach to „narodowy i patriotyczny obowiązek”.

Kaczyński: „Chcą nam zabrać wszystko”, apeluje o mobilizację

Z ust Jarosława Kaczyńskiego padły mocne, mobilizujące wyborców słowa. Poza nawoływaniem do uczestnictwa w wyborach, Kaczyński użył mocnych słów, opisując działania politycznej konkurencji.

Chcą nam zabrać wszystko – nasz dorobek ekonomiczny, także ten, który odnosi się do polskich rodzin, nasz dorobek społeczny, ale chcą zabrać także nasze prawa, naszą demokrację, naszą wolność, naszą godność i wreszcie naszą niepodległość, nasze państwo – grzmiał z mównicy.

Kaczyński o pakcie migracyjnym i „błędach” KO

Jarosław Kaczyński wiele słów poświęcił na opisanie strategii rządów PiS-u i całkowicie odmiennej koncepcji rządów Koalicji Obywatelskiej. Zaznaczał, że to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęto potężne inwestycje w polską armię, na co rządzący „potrafili zdobyć środki, mimo kryzysów”.

Kaczyński nie wahał się również wytknąć „błędów” rządowi Donalda Tuska. Zarzucił mu między innymi przyjęcie paktu migracyjnego i doprowadzenie do stagnacji, a wręcz regresu w rozwoju Polski.

Kto ostrzegał przed Rosją? Kto interweniował w obronie Gruzji? Kto wskazywał na niebezpieczeństwa Nord Stream 1 i 2? A kto mówił, że potrzebny jest reset umowy z FSB? Że Nord Stream 1 i 2 to po prostu zwykłe prywatne przedsięwzięcia gospodarcze itd. Itd? Kto chodził, jeśli nie na kolanach, to na czworaka przed Rosją? Już nie wiem co lepsze. Kto zaczął poważnie dbać o bezpieczeństwo Polaków? Tak, Lech Kaczyński to podjął, ale nie zdążył, zginął, natomiast później była przerwa, zapaść, zmniejszenie armii – stwierdził Jarosław Kaczyński na konwencji Karola Nawrockiego.

Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego kontynuowanie obranej przez PiS strategii rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej to jedyna droga do zadbania o polskie interesy, dlatego właśnie apelował do wyborców Karola Nawrockiego, aby dokonali „słusznego wyboru prezydenta RP”.

