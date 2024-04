NA ŻYWO: Wybory samorządowe 2024. Doszło do pierwszych incydentów

7:00 Wystartowały wybory samorządowe 2024. O godz. 7.00 w Polsce otworzone zostały lokale wyborcze. Głosowanie potrwa do godz. 21.00, ale w skrajnych wypadkach głosowanie może zostać przedłużone przez Państwową Komisję Wyborczą. 6:30 Trwa cisza wyborcza. W sobotę 6 kwietnia pojawiło się kilka przypadków jej łamania. Do jednej z takich sytuacji doszło w woj. lubelskim. „W związku z zaparkowaniem i pozostawieniem na czas ciszy wyborczej busa na parkingu przykościelnym, oklejonego dużymi banerami i plakatami jedynego z komitetów wyborczych oświadczam, że nikt nie zwracał się z prośbą, wyjaśnieniem, czy informacją dot. ww.pojazdu. Ani ja, ani nikt z pracowników Parafia bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie czy Fundacja Pod Damaszkiem nie ma z tym nic wspólnego. Zważając, że parking jest dokładnie naprzeciwko lokalu wyborczego, ocenę tego posunięcia pozostawiam wyborcom oraz PKW” – napisał w oświadczeniu proboszcz parafii ks. Mirosław Matuszny. 6:00 Wybory 2024. Do której można głosować? Godziny otwarcia lokali



Już za godzinę zostaną otwarte lokale wyborcze. Do której godziny można głosować?



Wybory 2024. Do której godziny można głosować? 5:52 Wybory 2024. Jak oddać ważny głos?



Aby móc oddać ważny głos, należy mieć ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. – Najczęściej jest to dowód osobisty, ale może to być każdy inny dokument, może być nieważny dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, książeczka wojskowa, prawo jazdy – byle był to dokument ze zdjęciem. Można potwierdzić swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel – tłumaczyła szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. 5:45 Obecnie trwa cisza wyborcza. Mimo tego doszło już do pierwszych incydentów. Kara grzywny za złamanie ciszy wyborczej to nawet milion złotych



Pierwsze przypadki łamania ciszy wyborczej. Trzy incydenty 5:30 Wybory 2024. Wyniki



Na wyniki głosowania - jak informowało KBW - będziemy musieli poczekać nawet kilka dni. Wcześniej poznamy sondażowe wyniki exit poll



Wybory 2024. Kiedy poznamy wyniki i exit poll? Te daty warto zapamiętać 5:15 Przed nami wielkie polityczne emocje. W niedzielę 7 kwietnia w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

W niedzielę 7 kwietnia czekają nas ogromne polityczne emocje. To właśnie tego dnia odbędą się wybory samorządowe. W głosowaniu wybierzemy na pięcioletnią kadencję wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. To od naszych głosów będzie zależało, kto zasiądzie w sejmikach wojewódzkich. Zdecydujemy także o składzie rad gmin, miast i powiatów.

Wybory samorządowe 2024. Ile kart dostaniemy?

Aby móc oddać ważny głos, należy mieć ze sobą dokument tożsamości, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Po sprawdzeniu naszych danych, w lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania (trzy trafią do mieszkańców miast na prawach powiatu). Wszystkie karty do głosowania będą koloru białego, natomiast nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle.

Wybory 2024. Kiedy głos jest nieważny?

Na każdej z kart wyborczych można postawić tylko jeden znak „X” przy jednym nazwisku. Głos uznaje się za nieważny, kiedy:

w żadnej kratce znajdującej się przy nazwisku kandydata nie zostanie postawiony znak „X”

znak „X” zostanie postawiony w kratce z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów.

Kodeks wyborczy jasno mówi, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, rysunki czy dopisanie nazwisk nie wpływają na ważność karty i ważność głosu, o ile nie znajdą się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Do której godziny można głosować?

Lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od godz. 7 do godz. 21. Wyjątek stanowią obwody specjalne, które utworzono w domach pomocy społecznej, szpitalach, zakładach karnych i aresztach śledczych. Tam głosowanie może się zakończyć najwcześniej o godzinie 18:00. Jest jednak jeden warunek: wszyscy wyborcy ujęci w spisie wyborców w danym obwodzie oddadzą już swój głos.

Czytaj też:

Wybory samorządowe. Jak uzupełnić kartę do głosowania?Czytaj też:

Wybory samorządowe 2024. Kim jest mąż zaufania?