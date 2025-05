Zakaz używania telefonów w szkołach? Jest haczyk. Nowacka reaguje

Szymon Hołownia jest zwolennikiem wprowadzenia zakazu używania smartfonów w szkołach podstawowych. W połowie kwietnia w Sejmie odbyło się spotkanie, które zostało poświęcone pracy nad tym rozwiązaniem.

– Z jakichś powodów zbanowaliśmy alkohol w szkole, narkotyki, możliwość przychodzenia z nożami do szkoły. Dzisiaj, z tego co widzimy, czujemy i wiemy, smartfon może być narzędziem absolutnie fantastycznym, jeśli chodzi o danie możliwości poszerzania wiedzy o świecie, ale może być też, zwłaszcza w przypadku osoby o kształtującej się dopiero wiedzy o relacjach między ludźmi, śmiertelnie niebezpiecznym narzędziem – mówił wówczas marszałek Sejmu i kandydat Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich.

Zakaz smartfonów w szkołach? Barbara Nowacka reaguje

O postulat Hołowni została zapytana minister edukacji. – 60 proc. szkół ma zakaz używania smartfonów i to się bardzo sprawdza, bo jest porozumienie między rodzicami, nauczycielami a młodzieżą – powiedziała Barbara Nowacka w programie „Rozmowa Piaseckiego” na antenie TVN24. Jak dodała, to potem „następuje prawdziwy problem”, bo dzieci dużo czasu spędzają przed ekranem w domach.

– Więc jeżeli ktoś chce rozwiązać problem tam, gdzie go nie ma, czyli w szkole i udawać, że to rozwiązuje problem w domu, to kompletnie błądzi – kontynuowała szefowa MEN. – Uzależnienie od smartfonów to jest dramat. To jest problem ludzi, którzy robią sobie selfie w niewłaściwych miejscach, cały czas siedzą w telefonie. To jest problem tak samo młodzieży, jak i dorosłych. Uzależniony od telefonu dorosły nie jest wiarygodny dla młodego człowieka – podkreśliła Barbara Nowacka. Na zakończenie wyraźnie zaznaczyła, że liczy się edukacja, a z uczniami należy rozmawiać o tym, w jaki sposób mądrze korzystać ze smartfonów i zachować higienę cyfrową.

