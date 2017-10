Łapiński zdradza, o czym prezydent rozmawiał z prezesem PiS. „Duda postawił pewne warunki”

Po blisko dwóch godzinach w Belwederze zakończyło się spotkanie prezydenta z prezesem PiS. Rozmowy dotyczyły reform w wymiarze sprawiedliwości. Rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że „rozmowa była bardzo dobra, w cztery oczy i dotyczyła oczywiście ustaw sądowych” . – Panowie rozmawiali też o kwestiach bieżących. Prezes mówił prezydentowi o pewnych kwestiach, które były poruszane podczas ostatniego spotkania władz PiS – wyjaśnił. Łapiński dodał, że „w najbliższym czasie klub parlamentarny PiS zamierza zgłosić poprawki do ustaw przedstawionych przez prezydenta, a prezes PiS zadeklarował, że Duda będzie mógł się wcześniej zapoznać z tymi poprawkami na piśmie” . – Prezydent zapowiedział że dopiero kiedy takie poprawki dostanie na piśmie, kiedy będą one jasne i precyzyjnie zapisane, dopiero wtedy może się do nich odnosić – tłumaczył Łapiński

Rzecznik Dudy dodał, że „prezydent powtórzył, jakie są pewne warunki nazwijmy to brzegowe, czyli te, z których nie ustąpi i które muszą znaleźć się w ustawach, żeby mógł je podpisać” . – Prezydent podkreślił, że nie zrezygnuje z tego, żeby sędziów KRS wybierała w Sejmie większość ponadpartyjna. Drugim warunkiem brzegowym prezydenta jest kwestia przechodzenia sędziów w stan spoczynku – powiedział Łapiński.

Rzecznik głowy państwa zapowiedział, że „w najbliższym czasie należy się spodziewać kolejnego spotkania prezydenta z prezesem PiS, jednak jego dokładny termin nie został jeszcze ustalony” . – Konkluzja jest taka, że były omawiane kwestie ustaw, natomiast prezydent poprosił, żeby te poprawki, które ma klub PiS i które zamierza złożyć, były przedstawione na piśmie – stwierdził rzecznik prezydenta.

