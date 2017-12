Spór o projekty prezydenta. „Dał się podpuścić. Jest w tragicznej sytuacji”

– Pan prezydent powinien określić warunki brzegowe. Nie on powinien przygotować projekt tej ustawy – ocenił w TVN24 Eugeniusz Kłopotek z PSL. Jego zdaniem po tym, jak prezydent zawetował ustawy dotyczące reformy sądownictwa powinien powiedzieć: teraz czekam na dobry projekt.

Kłopotek ocenił, że teraz Andrzej Duda zamiast być „recenzentem”, jest „recenzowany”. – Jest w tragicznej sytuacji – dodał polityk. Przedstawiciel PSL stwierdził, że prezydent „dał się podpuścić.

Duda: Nie zgodzę się na powrót do rozwiązań z lipca

29 listopada Prawo i Sprawiedliwość niespodziewanie zgłosiło ponad 30 poprawek do projektu o Sądzie Najwyższym. Zaskoczeni wydawali się tym być także przedstawiciele prezydenta. Doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska zaznaczyła, że niektóre z poprawek są „fatalne” i „nie do zaakceptowania”. Dzień później odbyła się konferencja prasowa z udziałem Andrzeja Dudy. Głowie państwa zadano pytania, dotyczące postępu prac parlamentarnych nad projektami ustaw o KRS i SN.

Prezydent kwestię przedstawionych przez PiS poprawek do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym ocenił jako „powrót do tych rozwiązań, które zakwestionował w lipcu” i nie zgodzi się na nie. Prezydent stwierdził, że już wtedy wyznaczył granice, w jakich nowe projekty powinny się utrzymać. Uznał, że posłowie mają konstytucyjne prawo do zgłoszenia poprawek, ale on jako głowa państwa nie będzie mógł się na nie zgodzić, jeśli nie spotkają się z jego aprobatą. – Ja określiłem, jakie są granice tego, co postrzegam, jako dopuszczalną zmianę w tych ustawach i powiedziałem, że na powrót do tych rozwiązań, które zakwestionowałem w lipcu się nie zgodzę – ogłosił Andrzej Duda.