Kaczyński nie został premierem przez problemy z kolanem? „Codzienny ból może wpłynąć na decyzje”

– Mogę tylko domniemywać. Po pierwsze kłopoty zdrowotne, a mówiąc konkretnie kłopoty z kolanem, bo żadnych innych problemów zdrowotnych nie ma tutaj, cała reszta to są plotki – mówił Jarosław Gowin odnośnie Jarosława Kaczyńskiego. – Ciężki, codzienny ból może wpłynąć na decyzje, ale oczywiście nie był to czynnik jedyny. Drugi istotny czynnik, to co dzieje się wokół Polski. Nie mam na myśli nawet napięć związanych z Komisją Europejską, perspektywy negocjowania nowego budżetu unijnego. Bardziej mam na myśli to, co wydarzyło się, to, co przeszło przez media światowe po 11 listopada. Przeszła fala ataków na Polskę i na nasze społeczeństwo, że jesteśmy narodem nacjonalistycznym, ba, antysemickim, a mówiąc szczerze bardzo trudno jest ferować tego typu opinie przy premierze takim, jak Mateusz Morawiecki – wyjaśniał Gowin.

Gowin: Szydło byłoby trudno reprezentować racje polskiej strony

Wicepremier stwierdził, że Mateusz Morawiecki jest człowiekiem, który pod żadnym względem nie wpisuje się w stereotyp polskiego, skrajnego, szowinistycznego nacjonalizmu. – Premier Szydło byłoby trudniej reprezentować oczywiste racje polskiej strony w tym sporze. Dlatego że zarzucanie nam, Polakom, że jesteśmy nacjonalistami, ksenofobami, antysemitami, zarzuty odniesione do tego obozu politycznego, wiadomo jaki jest stosunek do Izraela i pana prezesa Kaczyńskiego i mnie i pana premiera Morawieckiego, to wszystko jest jaskrawą niesprawiedliwością, ale z tego typu faktami trzeba się liczyć – podkreślał Gowin.