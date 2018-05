CBOS: Polacy oceniają premiera Morawieckiego i rząd najgorzej w tym roku

„W maju notowania Sejmu są gorsze niż przed miesiącem. Obecnie pracę posłów pozytywnie ocenia jedna czwarta Polaków (26 proc., od kwietnia spadek o 3 punkty procentowe), a negatywnie – trzy piąte (59 proc., wzrost o 4 punkty)” – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej za pośrednictwem Twittera. CBOS ustalił, iż w maju 2018 roku Polacy oceniają gorzej nie tylko posłów, ale także rząd i premiera.

Tylko 38 proc. Polaków swój stosunek do rządu określa pozytywnie. To spadek o 4 punkty proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i najniższy wynik w tym roku. 35 proc. ankietowanych ocenia rząd Morawieckiego obojętnie, a 21 proc. deklaruje się jako przeciwnicy rządu (najwyższy w tym roku wynik, wzrost o 2 punkty proc. w stosunku do kwietnia). 6 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, zadowolenie deklaruje 48 proc. ankietowanych (najniższy wynik w tym roku). Na to samo pytanie nie umiało odpowiedzieć 27 proc. pytanych, a 25 proc. (najwyższy w tym roku wynik) wyraziło niezadowolenie z premiera. Działalność premiera Morawieckiego po objęciu władzy pozytywnie oceniło 48 proc. ankietowanych, a negatywnie 26 proc. (oba wyniki najwyższe w tym roku). Trudność z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie wyraziło 26 proc. ankietowanych. Zdaniem 37 proc. Polaków obecna polityka rządu nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej (najwyższy wynik w tym roku). 47 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania (najniższy wynik w tym roku), a 16 proc. nie wie, co odpowiedzieć na takie pytanie.

Czytaj także:

Janina Ochojska niewpuszczona do Sejmu. „Takie zasieki pamiętam z Sarajewa”