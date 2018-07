Czarzasty o tym, co powinni mówić bliscy polityków PiS: Przestań się k****ć po prostu

Włodzimierz Czarzasty został zapytany w Polsacie o sytuację w Sądzie Najwyższym. Przewodniczący SLD stwierdził, że w przyszłości pojawi się nowa władza, która „wsadzi połowę tego towarzystwa pisowskiego do więzienia” . Polityk odniósł się także do przyszłości swojego ugrupowania. „Wyobrażam sobie SLD jako partię, która będzie w Sejmie i która jako pierwsza zacznie zbierać podpisy pod tym prawnym łachmyctwem, pod tymi prawnymi łachmytami, którzy po prostu łamią codziennie bezczelnie prawo, żeby poszli do więzienia” – powiedział Czarzasty.

„Przestań się wygłupiać, przestań łamać prawo”

Według przewodniczącego SLD, do więzienia powinien trafić także sam Jarosław Kaczyński. – Jest gościem, który jest na tyle tchórzem, że nie chce wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności – ocenił polityk. Czarzasty stwierdził także, że wszyscy związani z rządem PiS mają świadomość, że łamią prawo. Według niego, każdy z obozu władzy „marzy tylko o tym, żeby go Kaczyński słuchał” .