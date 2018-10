Tusk odpowiada Morawieckiemu. „Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów”

Premier Mateusz Morawiecki podkreślał w niedzielę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "wbrew potężnej sile mediów i zafałszowaniu rzeczywistości przywraca wartości konstytucyjne, wolność i normalność". – My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy. Czasami popełniamy błędy; kto nie popełnia błędów znaczy, że nic nie robi – zaznaczał. – W Polsce są coraz bardziej widoczne polskie zasady gry, tak jak we Francji francuskie, a w Niemczech niemieckie. My chcemy w Polsce ustalać zasady gry dla nas i ustalamy – mówił.

W odpowiedzi na słowa premiera szef Rady Europejskiej Donald Tusk dodał na Twitterze wpis. „Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów” – stwierdził.