Kaczyński i Terlecki już się zaszczepili? Wicemarszałek Sejmu komentuje

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany przez dziennikarzy w Sejmie, oświadczył, że jeszcze nie zaszczepił się na koronawirusa. Dlaczego? - Tyle jest hałasu o to, że politycy czy osoby znane próbują przeniknąć do systemu szczepień – argumentował. Przyznał, iż to prawda, że ze względu na swój wiek (polityk ma 71 lat – red.) może się już rejestrować. Zapowiedział jednak, że zrobi to wtedy, jak Sejm będzie się szczepić.

Terlecki odniósł się również do pogłosek o tym, że wicepremier Jarosław Kaczyński już się zaszczepił. - Nie wiem, czy się zapisał, ale z pewnością się nie szczepił - podkreślił

Koronawirus. Ile osób w Polsce już zaszczepiono?

Przeciw COVID-19 zaszczepiono dotąd w Polsce 770 tys. osób, z których 75 tys. przyjęło dwie dawki. Szczepienia realizowało w poniedziałek blisko 2,5 tys. punktów. Zaszczepionych zostało tego dnia 65 tys. osób - co jest najwyższym jak dotąd wynikiem, jeśli chodzi o wykonane jednego dnia iniekcje. Rząd akcentuje, że tempo szczepień w Polsce jest uzależnione od harmonogramu dostaw szczepionki. Wtorkowa dostawa szczepionki Moderny do Polski została odwołana. W poniedziałek 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne - po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy.

