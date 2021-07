COVID wykańcza psychikę, walka z rakiem na Instagramie, sekrety właściciela Dino. Nowy „Wprost”

Epidemia różnie na nas wpłynęła: niektórzy przechorowali COVID-19, mają różne następstwa w sferze psychicznej. Są osoby, które nie chorowały, ale bardzo się obawiały i czują się wyczerpane stresem. Niektórzy potrafią racjonalizować tę sytuację, a są też tacy, którzy wręcz jej zaprzeczają.



COVID-19 bardzo podzielił społeczeństwo, jeszcze bardziej je zróżnicował. Zakres indywidualnych postaw rozciąga się pomiędzy „przerażeniem” a „zaprzeczeniem”. O tym, jak od tego odpocząć, mówi w rozmowie z Katarzyną Pinkosz dr Sławomir Murawiec, psychiatra i psychoterapeuta, który poleca las i obserwację ptaków. Terapeutycznie.

O czym jeszcze w najnowszym wydaniu „Wprost”

„Nowy plan powrotu Tuska”. Sprawa ewentualnego powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki komplikuje się coraz bardziej i w grę wchodzą różne scenariusze. Są formalne przeszkody na drodze do przywództwa w PO, więc sondowana jest analogiczna rola w Koalicji Obywatelskiej – pisze Dariusz Grzędziński.

„Innych zniechęcają, a sami się szczepią”. Joanna Miziołek i Dariusz Grzędziński przygotowali listę prawicowych publicystów, którzy wyrażają sceptycyzm wobec szczepienia przeciw COVID-19, a sami mieli się zaszczepić. Kierownictwo PiS obwinia ich za małą liczbę zaszczepionych.

„Polityka schamiała”. O gospodarce, polityce i swoim życiu – opowiada w rozmowie z Agnieszką Szczepańską Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie PO-PSL oraz dawny szef PSL.

„Nowa fucha arcybiskupa”. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został sołtysem w Piaskach na Podlasiu. Ocenia to w wywiadzie Agnieszki Szczepańskiej ks. Wojciech Lemański, duchowny parafii św. Andrzeja Boboli w Łodzi i publicysta.

„Nienawidzę cię głupi raku”. Paulina Socha-Jakubowska rozmawia z Aleksandrą Wiederek-Barańską, 34-letnią instagramerką, która relacjonuje życie z rakiem. O chorobie dowiedziała się tuż po narodzinach dziecka. Dziś jej syn ma 6 lat.

„Lista 100 - Pretendenci 2021”. Cała dziesiątka mogła się znaleźć na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków. Zabrakło im naprawdę niewiele.

„Sekrety najbardziej tajemniczego miliardera”. Drugi najbogatszy Polak, właściciel sieci Dino, jest od lat nieuchwytny dla mediów. Bolesław Breczko wybrał się do Krotoszyna, by sprawdzić, czego można się o nim dowiedzieć.

„Polskie paliwo polityczne”. Izraelski rząd to obecnie zbieranina wrogo do siebie nastawionych sił, która tworzy mieszankę wybuchową. Polskie spory o mienie pożydowskie jest jak paliwo dolewane do ognia. Artykuł Jakuba Mielnika.

„Geny mają wpływ na przebieg COVID-19”. O obawach chorych przed koronawirusem, a także o testach genetycznych, które potrafią określić, jak ciężko będzie przebiegać zachorowanie na COVID-19, mówi Katarzynie Pinkosz prof. Robert Gil.

„Wrażliwy skandalista”. W ubiegłym wieku był najgłośniejszym włoskim reżyserem filmowym, nie ukrywał, że jest ateistą, marksistą i homoseksualistą. Pisał też powieści i oto jedna z nich ukazała się u nas. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Syndrom złotej rybki”. Kulturalny felieton Michała Witkowskiego.