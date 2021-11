NA ŻYWO: Granica polsko-białoruska. Najważniejsze informacje z 23 listopada

Choć w ostatnich dniach sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nieco się uspokoiła, nadal dochodzi do licznych incydentów. Straż Graniczna poinformowała, że w nocy 21 na 22 listopada na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych grupa około 150 agresywnych cudzoziemców próbowała wedrzeć się na terytorium Polski . Z informacji służb wynika, że atak na polską granicę był nadzorowany przez białoruskie służby



Wcześniej Straż Graniczna przekazała, że tej samej doby odnotowano łącznie 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 58 osób wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski a trzy osoby zostały zatrzymane

Polska planuje zorganizować loty powrotne do Iraku. Rzeczniczka Straży Granicznej podczas konferencji prasowej mówiła o szczegółach.

Odkąd w przygranicznych miejscowościach wprowadzono stan wyjątkowy, dziennikarze nie mogli zbliżyć się do polsko-białoruskiej granicy. Wkrótce ma się to jednak zmienić. – Komendanci placówek Straży Granicznej będą wydawać przepustki dla dziennikarzy – zapowiedziała rzeczniczka SG. Liczba przepustek ma być jednak ograniczona, żeby „170 redakcji nie wjechało na granicę"

9:25 Mateusz Morawiecki dotarł już na Węgry, gdzie weźmie udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej



twitter.com 9:16 Ubiegłotygodniowa wizyta dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines w Polsce miała być związana z przekazaniem ostrzeżenia dotyczącego możliwej agresji Rosji na Ukrainę. Polska miała zostać poproszona o zbudowanie szerokiej koalicji państw, aby odstraszyć Kreml



Onet: USA wezwały Polskę do pilnych działań. Chodzi o możliwy atak Rosji na Ukrainę 9:12 Związkowcy ze Straży Granicznej zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wpisy w mediach społecznościowych, które mogły zniesławiać polskich funkcjonariuszy służących na granicy z Białorusią



twitter.com 8:55 Na godzinę 11 zaplanowano briefing prasowy rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryna, podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze informacje z granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 8:44 - Rosja chce rewizji granic, a przynajmniej politycznych wpływów w naszym regionie. Pamiętamy, co robili w Gruzji, potem była Ukraina. Są to rzeczy, które są w DNA Rosji - mówi poseł PiS Marcin Porzucek 8:30 MON pokazało kolejne nagranie, na którym widać akcję służb przy granicy polsko-białoruskiej



wprost.pl 8:22 Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch w RMF FM: Rosja gromadzi siły przy granicy z Ukrainą. Białoruś w imieniu Rosji testuje zdolność obronną polskiej granicy. Rosja tworzy problemy, w rozwiązywaniu których potem chętnie uczestniczy. Dobrze, że zwrócono uwagę na działania Rosji – że tym razem nie podejmujemy dialogu z Rosją, tylko na razie się jej przyglądamy 8:10 Wiceszef MON: W okolicy Białowieży dochodzi do prób szturmowego przekraczania granicy przez grupy nawet kilkuset osób. To jest problem. On przecież nie zniknie z dnia na dzień. Te tysiące migrantów wcześniej czy później będą pojawiały się na naszej granicy 8:08 - Do tej pory zdecydowana większość próbowała przekroczyć granicę na terenie województwa podlaskiego, teraz coraz więcej prób jest na terenie Lubelszczyzny. Odnotowujemy tutaj bardzo niebezpieczne przypadki. Imigranci gromadzą się przy brzegu Bugu, są próby przekraczania granicy przez pontony. To niepokojąca sytuacja - ocenił w Radiu Zet Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON 7:57 Straż Graniczna poinformowała o kolejnym incydencie, do którego doszło przy granicy polsko-białoruskiej. W nocy z 22 na 23 listopada na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży 50 agresywnych cudzoziemców próbowało sforsować granicę.



wprost.pl 7:56 Granica polsko-białoruska. Raport SG



Są najnowsze dane od Straży Granicznej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Minionej doby (22-23 listopada) odnotowano 174 prób jej nielegalnego przekroczenia. Wobec 66 cudzoziemców funkcjonariusze SG wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium RP



wprost.pl 7:52 „Precyzyjna obserwacja na granicy to podstawa” – donosi 16. Dywizja Zmechanizowana



twitter.com 7:45 - Wobec tego co dzieje się na naszej wschodniej granicy, biorąc także pod uwagę ostrzeżenia wywiadu USA co do sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej, trzeba odwoływać się do budowania sojuszy w regionie, oraz do Komisji Europejskiej - mówi w Polskim Radiu 24 Beata Kempa 7:42 Są i najnowsze doniesienia od policji



twitter.com 7:40 Granica polsko-białoruska. Morawiecki leci do Budapesztu



Mateusz Morawiecki uda się we wtorek 23 listopada do Budapesztu na spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy będą dyskutować o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, a także o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych w Europie 7:37 - Wchodzimy w fazę konfliktu, kiedy każda doba zaczyna być podobna do drugiej. Mamy wciąż do czynienia z powtarzającymi się atakami grup cudzoziemców wspieranych przez służby białoruskie. Widzimy, że ten konflikt zaczyna być konfliktem obliczonym na zdecydowanie długi czas - ocenił Stanisław Żaryn 7:30 W czasie wizyty na granicy Litwy i Białorusi prezydent Litwy podkreślił, że rozmawiał z Angelą Merkel o jej rozmowach z Aleksandrem Łukaszenką. Otrzymał zapewnienie, że niemiecka kanclerz nie zawarła żadnego porozumienia z Łukaszenką, a rozmowa miała na celu wyłącznie doprowadzenie do rozwiązania kryzysu humanitarnego na granicy 7:19 Granica polsko-białoruska. Są kolejni zatrzymani



- Wczoraj policjanci zatrzymali sześć osób w związku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to 2 obywatele Uzbekistanu i obywatele Kazachstanu, Turcji, Sri Lanki, a także obywatel Polski. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 23 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę - przekazuje w rozmowie z Onetem policja 7:10 Szef MSZ Zbigniew Rau w Polskim Radiu: W zeszłym tygodniu rozmawiałem z sekretarzem #USA panem Blinkenem o sytuacji na naszej granicy z Białorusią. Obie strony- nasza i amerykańska, traktujemy to jako fragment dużo większego obrazu, w którym widzimy koncentrację wojsk rosyjskich wokół granic Ukrainy 6:54 Janina Ochojska kolejny raz zabrała głos w sprawie kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. W rozmowie z prowadzącą „Fakty po faktach” TVN24, wskazała, że problem ten nie został odpowiednio załatwiony.



– Granicy nie trzeba było bronić, bo nikt jej nie atakował. Uchodźcy forsowali granicę, ale oni chcieli złoży wnioski o azyl. Wyolbrzymiono tę sytuację – przekonywała.



– Nie lekceważę tego ataku, ale przecież mogliśmy pomóc tym ludziom. Postawa mieszkańców pogranicza się zmieniła, bo oni zobaczyli wygłodzonych i wymęczonych ludzi. Ludzie są dobrzy, chcą tacy być, a opowiadanie, że uchodźcy to terroryści, którzy będą gwałcić, powoduje, że ludzie się boją – dodała.



Janina Ochojska: Granicy nie trzeba było bronić, bo nikt jej nie atakował 6:43 Liderka białoruskiej opozycji rozmawiała z kanclerz Niemiec Angelą Merkel



- Dostałam zapewnienie, że zarówno UE, jak i Niemcy będą mocno trzymać się polityki nieuznawania reżimu. Konsultacje w sprawie rozwiązania kryzysu na granicy nie oznaczają, że zmieniło się stanowisko UE wobec reżimu Łukaszenki - powiedziała Swiatłana Cichanosuska



twitter.com 6:25 Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Wprost" był pytany o niedawną rozmowę kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem. - Szefowa niemieckiego rządu sama wybiera z kim chce rozmawiać, ale legitymizowanie Łukaszenki to nie jest krok we właściwym kierunku - stwierdził premier



Morawiecki dla "Wprost": Budowa pełnego zabezpieczenia na granicy z Białorusią potrwa przynajmniej pół roku 6:10 Przewodniczący amerykańskiej senackiej komisji ds. wywiadu Mark Warner wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazuje, że "agresywna retoryka i działania Władimira Putina stanowią zagrożenie dla pokoju i stabilności Europy oraz świata"



twitter.com 6:07 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo, w której będziemy informować o najważniejszych wydarzeniach dnia dotyczących kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej

Granica polsko-białoruska. Morawiecki o ryzyku militarnym ze strony Rosji

Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla "Wprost", iż ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. Jego zdaniem za wzrostem niebezpieczeństwa ze strony Kremla przemawiają m.in. zgrupowanie przy granicy z Ukrainą potężnych sił militarnych oraz używanie gazu jako elementu szantażu.

Zdaniem Morawieckiego po raz pierwszy od trzydziestu lat, widzimy kumulację wielu groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml. – Destabilizacja na Ukrainie, potem w Mołdawii. Wojna hybrydowa, z użyciem imigrantów jako żywych tarczy – wywołana Polsce i całej Unii Europejskiej przez Białoruś – też ma swoje korzenie w Moskwie – ocenił szef polskiego rządu.

– Każdy powinien już dostrzec, że Putin w ramach swojej polityki destabilizacji Europy gra na wielu fortepianach. Przecież eskalacja konfliktów leży w interesie Rosji, ponieważ zwiększa zapotrzebowanie na surowce. Efekt? Potężne wzrosty cen energii, zwłaszcza gazu, które już uderzyły w wiele krajów Unii – stwierdził Morawiecki.

