Włodzimierz Czarzasty krytykuje Martę Lempart. „Nie podobają mi się te słowa”

Marta Lempart na ubiegłotygodniowej manifestacji przed Sejmem zabrała głos ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. – Obrońcy tych p*********ch morderców w mundurach, co wyrzucają dzieci do lasu, odgrażali się, że będą na nas składać zawiadomienie do prokuratury i że będą nas pozywać. Proszę k***a bardzo. Będziemy to udowadniać przed sądem, bo jak na razie to są obiecanki – mówiła jedna z liderek Strajku Kobiet.

Do sprawy aktywistki odniósł się w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. Współprzewodniczący Nowej Lewicy skomentował, że Lempart jest sojuszniczką jego obozu „w walce o prawa kobiet”. – Ten język jest strasznie trudny – zaczął polityk. Czarzasty przyznał, że „nie podobają mu się te słowa”. Wicemarszałek Sejmu dodał, że podobne zdanie ma na temat słów wypowiedzianych w przeszłości przez Lecha Kaczyńskiego, które brzmiały: „spieprzaj dziadu”. – To jest ten kierunek – wyjaśnił.

Włodzimierz Czarzasty o Marcie Lempart. „W sprawach kobiet i wolnościowych będę zawsze obok”

Czarzasty zaznaczył, że policjanci „nie powinni być łomotani, opluwani i nikt nie powinien na nich wrzeszczeć”. – Z panią Lempart zawsze w sprawach kobiet i w sprawach wolnościowych będę obok – zadeklarował polityk. Czarzasty wyjaśniał, że na tej zasadzie interweniował w jednej ze spraw z Michałem Kołodziejczakiem z AgroUnii, mimo że nie podoba mu się część jego poglądów.

Wicemarszałek Sejmu zabrał również głos ws. happeningu Lempart, podczas którego przed siedzibą PiS rozlana została czerwona farba. Aktywistkę upomniała sprzątaczka. – Nie podoba mi się traktowanie arogancko każdego człowieka, bez względu na to, czy jest sprzątaczką. Ewidentny brak empatii i takiego pomysłu, ludzkiego podejścia. Ja bym tak nie zrobił. Mówię to jednoznacznie – podsumował Czarzasty.

