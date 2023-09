Premier Mateusz Morawiecki w rocznicę sowieckiej agresji. „Lista hańby Tuska”

W niedzielę, 17 września Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystościach upamiętniających 84. rocznicę ataku Związku Sowieckiego na Polskę. – To data symboliczna, która wryła się w pamięć Polaków i powinna wryć się także w pamięć całej Europy – rozpoczął swoje wystąpienie przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie.

Morawiecki: Przygotujemy raport strat

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że chociaż coraz częściej mówi się o niemieckich zbrodniach wojennych, to „o sowieckich krzyczymy zdecydowanie za mało”. – Wraz z atakiem Rosji Sowieckiej na Rzeczpospolitą, Polska znalazła się w żelaznym uścisku dwóch barbarzyńskich systemów – wyjaśniał. – Wywiezionych zostało prawie półtora miliona ludzi. Wielu z nich, setki tysięcy zmarły z wycieńczenia, z głodu, z chorób, mordowani strzałem w tył głowy – kontynuował Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że rosyjska okupacja nie dobiegła końca w chwili zakończenia wojny. – W latach 1949–1954 Polska przeznaczała nawet ponad 10 proc. swojego PKB na armię sowiecką (...) Ten drenaż, rabunek, gwałty były okropnym dopełnieniem zbrodni sowieckiej – ocenił, zapowiadając raport dokumentujący i analizujący skutki sowieckiej agresji.

Premier: Tusk był wykonawcą paktu Merkel-Putin

Mateusz Morawiecki zarzucił poprzednim rządom brak zainteresowania tym tematem. – Dlaczego Donald Tusk prowadził politykę resetu z Rosją? (...) Dlaczego likwidował jednostki wojskowe? Dlaczego wreszcie doprowadził do tego, że USA tak szybko, wraz z objęciem władzy przez Tuska, doprowadziły do rezygnacji z tarczy antyrakietowej? – wymieniał oskarżenia skierowane w lidera Platformy Obywatelskiej.

Premier zapewnił, że „lista hańby” jego poprzednika jest o wiele dłuższa. Nazwał go „drużbą na nowych zaślubinach niemiecko-rosyjskich”. – Tak jak istniał pakt Ribbentrop-Mołotow, który doprowadził do tego okrutnego 17 września, tak de facto istniał gazowy i surowcowy pakt Merkel-Putin, który miał doprowadzić do oplecenia, zniewolenia znacznej części Europy – stwierdził Morawiecki. Jego zdaniem „głównym wykonawcą tego paktu w Polsce, a później w Brukseli był Donald Tusk”. – My musimy i chcemy służyć interesom RP. To jest dzisiaj racja stanu – zakończył wystąpienie.

