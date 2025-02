Nerwowość w szeregach PiS. Kaczyński obawia się buntu?

Aktualne sondaże przed wyborami prezydenckimi pokazują, że Karol Nawrocki regularnie plasuje się na drugim miejscu, jednak jego wyniki są nieco gorsze niż notowania PiS. Fakt, że od momentu ogłoszenia decyzji o starcie kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość nie zwiększył znacząco swojego poparcia, miał wywołać nerwowość w sztabie PiS.

Nerwowość w PiS. Wszystko przez wyniki Nawrockiego

Z ustaleń „Newsweeka” wynika, że pozycje Pawła Szefernakera i Adama Bielana miały znacząco osłabnąć. Sytuacji nie poprawia to, że czołowi politycy PiS nie chcą angażować się w kampanię Karola Nawrockiego, ponieważ może on zaszkodzić ich pozycji. Dystans miał także zapanować wśród szeregowych polityków, którzy dotąd ochoczo wspierali każdą decyzję Jarosława Kaczyńskiego.

Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejne zagrożenie. Według ostatnich sondaży na trzeciej pozycji coraz bardziej umacnia się Sławomir Mentzen. Z badania pracowni Opinia24 na zlecenie RMF FM wynika, że na polityka Konfederacji chciałoby zagłosować 16,8 proc. ankietowanych. To wzrost aż o 6,1 pkt proc. od grudnia 2024 roku.

Poseł mocno zmniejszył też dystans do Karola Nawrockiego, który wynosi 4,9 pkt proc. – Kandydat Konfederacji nie tylko może liczyć na poparcie zwolenników swojej partii, ale też poszerzyć bazę wyborców kosztem Karola Nawrockiego, tutaj są możliwe przepływy – mówił w rozmowie z Wprost.pl dr hab. Olgierd Annusewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Sama Konfederacja również ma powody do zadowolenia, ponieważ w sondażach partyjnych już niemal na stałe melduje się na podium.

Mentzen odbierze głosy Nawrockiemu?

Jak czytamy na łamach „Newsweeka”, taki obrót spraw nie podoba się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeśli do rozstrzygnięcia wyborów konieczna będzie druga tura, w której znajdzie się Karol Nawrocki, będzie on musiał powalczyć o głosy sympatyków Konfederacji.

Tymczasem prezes PiS od jakiegoś czasu ma się obawiać, że część polityków PiS oraz Konfederacji szykuje własny projekt polityczny, który po wyborach prezydenckich miałby się zakończyć odesłaniem go na emeryturę. Jeśli natomiast szef IPN nie zdoła wejść do drugiej tury, wówczas w szeregach PiS może dojść do buntu, co dla prezesa także będzie trudną sytuacją.

Czytaj też:

Senior wprawił Nawrockiego w zakłopotanie. Szok, co zrobiła TV RepublikaCzytaj też:

Trump zadziwił słowami o Dudzie. Tego nikt się nie spodziewał!