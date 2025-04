Prezenter TVN24 w rękach CBA. Prokuratura wydała nowy komunikat

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu poinformowała o ogłoszeniu w sobotę 12 kwietnia zarzutów dziennikarzowi TVN24 Mateuszowi W. Chodzi o popełnienie pięciu czynów związanych z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej celem było popełnianie przestępstw m.in. skarbowych, gospodarczych i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w zakresie utrudniania prowadzenia postępowania przygotowawczego przez organy ścigania.

Stało się to poprzez udzielenie wsparcia sprawcom przestępstw, w tym mającego na celu odsunięcie referenta sprawy – prokuratora od prowadzenia śledztwa. Do zdarzenia dochodziło od listopada 2023 r. do października 2024 r. Mateusz W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Mateusz W. z TVN24 zatrzymany. Dziennikarz usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany

Śledztwo związane jest z postępowaniem, które zostało wszczęte po zawiadomieniu Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie. Miało to miejsce w lutym 2023 r. Początkowo dotyczyło ono posługiwania się, przez osoby reprezentujące spółkę P.P., fakturami poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej, a następnie ujmowaniu tych faktur w księgach rachunkowych.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy śledztwa został rozszerzony o szereg innych czynów i aktualnie obejmuje około 100 podmiotów gospodarczych. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i w niedzielę 13 kwietnia zdecydował o zastosowaniu wobec dziennikarza TVN24 tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Mateusz W. został przez pracodawcę zawieszony w obowiązkach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

