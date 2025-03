Konfederacja chciała uderzyć w TVN24, dostała błyskawiczną ripostę. „Dysponujemy smsami”

Sławomir Mentzen prowadzi bardzo intensywną kampanię wyborczą w terenie, chcąc przed wyborami prezydenckimi odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. W mediach społecznościowych viralowo rozchodzą się nagrania, w których widać jak po spotkaniach w poszczególnych miejscowościach kandydat Konfederacji odbiega lub wręcz odjeżdża na hulajnogach elektrycznych, uciekając przed wyborcami, którzy chcą zrobić sobie z nim zdjęcie. Mentzen w swoim podcaście przyznał, że choć wie, iż może to być odebrane jako „niepoważne” zachowanie, to jednak chodzi tu wyłącznie o to, żeby nie spóźnić się na kolejny event i nie zawieść oczekiwań uczestników.

Konfederacja kontra TVN24. „To nie jest wygodna dla Państwa dyskusja”

Niektóre media uważają jednak, że w ten sposób Mentzen przede wszystkim ucieka przed niewygodnymi pytaniami. Wskazują przy tym konferencję prasową, na której nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarki TVP Info na temat poruszanej od lat „piątki Mentzena”, wprost sugerując, że są niemądre.

Artykuł na temat Mentzena uciekającego przed pytaniami zamieścił portal TVN24, promując go wpisem na swoim profilu w portalu X. „Kandydat na prezydenta, który odpowiadać na pytania nie chce – biega albo ucieka na hulajnodze. Rzadko można uzyskać od niego jakieś informacje, a jeśli uda się już zadać pytanie, odpowiedź jest mało merytoryczna. A jest o co pytać” – czytamy w zajawce, do której dodano link do artykułu.

„Kiedy zaprosiliście ostatnio Slawomira Mentzena do studia, żeby porozmawiać?” – odpowiedział na wpis oficjalny profil Konfederacji, dodają uśmiechniętą emotikonę.

TVN24 odpowiedziało, powołując się na bardzo konkretne dane. „Tylko w marcu zapraszaliśmy Sławomira Mentzena 3.03, 04.03, 05.03, 06.03, 10.03, 15.03, 17.03, 18.03, 19.03, 20.03. Zaproszenia obejmowały poranną rozmowę o 7:30 oraz Kropkę nad i. Ponawiamy więc zaproszenie i liczymy, że tym razem kandydat Mentzen zaprezentuje się widzom TVN24, odpowiadając na nasze pytania” – czytamy.

Do dyskusji włączył się też dziennikarz Konrad Piasecki, prowadzący poranne rozmowy w TVN24.

„To nie jest wygodna dla Państwa dyskusja. Zarówno ja, jak i moja Wydawczyni, dysponujemy smsami, w których zapraszamy Sławomira Mentzena do Rozmowy Piaseckiego, odwołania umówionych już rozmów, oraz tłumaczenia, dlaczego nie może/nie chce przyjść” – poinformował.

Czytaj też:

Konfederacja liczy na głosy seniorów. Tak chce ich przekonaćCzytaj też:

Mentzen wyciąga pomocną dłoń do Stanowskiego. Zaapelował do wyborców