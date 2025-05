ABW stanowczo po słowach Nawrockiego. „Szkodliwe dla bezpieczeństwa Polski”

– Do polskich instytucji, które pomagają Rafałowi Trzaskowskiemu, dołączyła ABW. Ja sobie z tym poradzę, nie brakuje mi wiary w zwycięstwo. To nie niszczy mnie, jako kandydata na Prezydenta, bo to przetrwam i te wybory wygram – to niszczy instytucje państwa polskiego – stwierdził Karol Nawrocki.

Na te słowa stanowczo zareagował szef ABW. „Oświadczam że – wbrew powielanym insynuacjom – ABW na żadnym etapie i w żadnej formie nie angażowała się i nie angażuje w przebieg kampanii wyborczejpo stronie bądź przeciw któremukolwiek z kandydatów. Informacje te narażają na szwank dobre imię służby orazfunkcjonariuszy Agencji, w związku z czym planuję podjęcie stosownych kroków prawnych” – przekazał płk Rafał Syrysko

„Formułowanie pod adresem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nieprawdziwych zarzutów o wykorzystywanie w kampanii prezydenckiej jakichkolwiek materiałów z postępowań prowadzonych w ABW jest szkodliwe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, wizerunku służby i w sposób całkowicie nieuprawniony dezawuuje jej działalność jako urzędu państwowego oraz naraża służbę na utratę zaufania społecznego” – dodał.

twitter

Wkrótce więcej informacji