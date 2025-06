Polacy w sondażu dali wskazówkę Tuskowi. Tak oceniają Adama Bodnara

Donald Tusk zapowiedział, że w lipcu dojdzie do rekonstrukcji rządu, która ma opierać się nie tylko na zmianach personalnych, ale także przeorganizowaniu gabinetu. W związku z tym ruszyła lawina spekulacji, który z ministrów pożegna się ze stanowiskiem.

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, którego z ministrów w rządzie Donalda Tuska oceniają najgorzej. Najwięcej wskazań otrzymała minister edukacji Barbara Nowacka, uzyskując 8,9 proc. głosów. Na drugiej pozycji ex aequo znaleźli się minister sprawiedliwości Adam Bodnar i minister zdrowia Izabela Leszczyna (po 6,3 proc.). Aż 40,7 proc. respondentów nie umiało precyzyjnie odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Polacy ocenili Adama Bodnara. Najnowszy sondaż

W innym badaniu SW Research, które zostało przeprowadzone na zlecenie Onetu, zapytano respondentów o ocenę ministra sprawiedliwości. Czy Adam Bodnar dobrze sprawuje swoją funkcję? 35,9 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, a 35,3 proc. jest przeciwnego zdania. Aż 28,9 proc. badanych nie umiało odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Adam Bodnar pojawia się na nieoficjalnej giełdzie nazwisk polityków, którzy mogą stracić stanowisko w ramach rekonstrukcji rządu. – Ewentualne odsunięcie Adama Bodnara narażałoby partię Donalda Tuska na skomplikowanie relacji z istotnymi segmentami opinii publicznej – tymi, które były najwyraźniej w kontrze do PiS-u w kwestiach praworządności – ocenił w rozmowie z „Wprost” prof. Rafał Chwedoruk.

– Stanowiłoby to także pewną formę przyznania się do tego, że idea rozliczeń z poprzednią władzą podlega erozji. A idąc krok dalej, i gdyby Donald Tusk zdecydował się na zastąpienie Adama Bodnara Romanem Giertychem, byłby to niemal symboliczny ruch, bo polityk o mocno lewicowo-liberalnym backgroundzie straciłby funkcję na rzecz polityka, który wywodzi się z tradycji endeckiej. Nie wiem, czy Donald Tusk jest jeszcze na tyle politycznie silny, aby przeforsować taką zmianę – ocenił politolog z UW.

