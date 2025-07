Oświadczenie majątkowe Jana Dudy. Miał większy dochód niż prezydent

Jak informowaliśmy pod koniec czerwca, opierając się na oświadczeniu majątkowym Andrzeja Dudy, jest on współwłaścicielem lokalu mieszkalnego o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych. Ma też garaż (blisko 20 mkw.) i działkę – o pow. 325 mkw. (co jest jego majątkiem odrębnym). Przy nieruchomości tej znajduje się dopisek informujący o „użytkowaniu wieczystym”.

Oprócz tego głowa państwa może pochwalić się sporymi oszczędnościami. To blisko 160 tysięcy (głównie w złotych, ale parę tys. całej kwoty stanowią euro i dolary). W oświadczeniu mowa jest także o papierach wartościowych z adnotacją: „polisa ubezpieczeniowa, III filar, wartość ok. 85 tys. PLN”. Uposażenie w związku z pełnionym przez niego najwyższym urzędem zapewniło mu zaś ponad 300 tys. zł w 2024 roku (kwota brutto, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne). W dokumencie prezydent wspomniał też o rachunku na karcie kredytowej i kredycie hipotecznym, zaciągniętym wspólnie z pierwszą damą – Agatą Kornhauser-Dudą.

Jak przy swoim synu wypada zaś Jan Tadeusz Duda? Do jego najnowszego oświadczenia dotarli dziennikarze „Faktu”. Musiał je złożyć, ponieważ jest przewodniczącym małopolskiego sejmiku.

Oświadczenie majątkowe Jana Dudy

Niedoszły parlamentarzysta (nie uzyskał mandatu senatorskiego – sześć lat temu kandydował do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości) w 2024 r. otrzymał ponad 50 tys. z tytułu diety radnego. Wpisał też dochody uzyskane w ramach praw autorskich – ok. 60 tys. i blisko 100 tys. PLN z pracy zawodowej – jest profesorem zwyczajnym w Akademii Tarnowskiej. Jego emerytura to blisko 130 tys. zł. Wszystko razem daje ok. 340 tys. PLN. Jeśli zaś chodzi o jego syna, wykazane dochody przez prezydenta Dudę były niższe o mniej więcej 30 tys.

W oświadczeniu Jana Dudy jest też informacja o ponad 10 tys. PLN na lokacie i ponad 2 tys., które leżą na jego prywatnym rachunku bankowym. Ma też polisę na życie – na kwotę ponad 35 tys. Jeśli chodzi o nieruchomości, to 115-metrowy dom wart 400 tys. i mieszkanie o powierzchni blisko 50 mkw. (oszacował wartość lokalu na ponad 630 tys.). Jest też właścicielem ośmioletniego samochodu osobowego.

Czytaj też:

Wszystkie ułaskawienia Andrzeja Dudy. Mamy dane z KPRP. Kwaśniewski bije konkurencję na głowęCzytaj też:

Polityk PiS prowadził po alkoholu. Grożą mu 3 lata więzienia