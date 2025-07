Sprawa Grzegorza Brauna. Nowe informacje z prokuratury

23 lipca po południu warszawska PO poinformowała o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko prezesowi partii Konfederacja Korony Polskiej.

Został oskarżony m.in. o: „naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego funkcjonariusza publicznego – dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii” w Warszawie. Chodzi o sprawę sprzed ponad trzech lat. Braun miał szarpać „za ramię i odzież”, szefa NIK, a także blokować mu przejście, zmuszając go do „pozostania na miejscu”.

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Śledczy, streszczając akt oskarżenia, potrzebowali aż siedmiu punktów. Przy okazji wcześniej wspomnianej sprawy z marca 2022 r., Braun miał też „znieważyć lekarza pełniącego funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii”. „Pomawiając go, poprzez transmisję zdarzenia za pośrednictwem internetu, o wykonywanie obowiązków służbowych w stanie po użyciu alkoholu, co mogło go poniżyć go w [oczach] opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania funkcji oraz wykonywania zawodu lekarza” – informuje w komunikacie prasowym prok. Antoni Skiba, rzecznik PO.

Uszkodzenie choinki w sądzie, mienia NIH, zgaszenie świec w Sejmie

W styczniu 2023 r. w Krakowie europoseł „uszkodził choinkę bożonarodzeniową oraz zniszczył jej zdobienia, które stanowiły własność Stowarzyszenia Sędziów Polskich »Iustitia«, oddział w Krakowie, i Stowarzyszenia Sędziów »Themis«”.

Parę miesięcy później, w maju – w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego – europoseł miał zaś „uszkodzić mienie w postaci: mikrofonu bezprzewodowego, mównicy, gniazda przyłączeniowego (...) oraz matrycy ekranu i obudowy laptopa”. Przy tej samej okazji także „nie opuścił siedziby NIH, wbrew żądaniu osoby uprawnionej”.

Pod koniec tego samego roku prezes KKP, na sejmowym korytarzu, miał „publicznie znieważyć grupę ludności z powodu jej przynależności wyznaniowej”. Warszawska PO zacytowała w komunikacie wypowiedziane przez niego słowa. – Tacy jak pani to wstyd, nie powinno was być – mówił. Oskarżony jest też o „złośliwe przeszkodzenie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego zapalenia świec w świeczniku Chanukija i publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, polegające na zgaszeniu ich przy użyciu gaśnicy (...), czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu” – uważają śledczy.

Braun naruszył nietykalność cielesną?

Tego samego dnia też, „w związku podjętą przez ustaloną osobę interwencją na rzecz ochrony porządku publicznego, kierując w stronę pokrzywdzonej strumień gaśnicy z substancją proszkową, naruszył nietykalność cielesną wyżej wymienionej os., oraz spowodował u niej lekki uszczerbek na zdrowiu, trwający nie dłużej niż siedem dni” – czytamy.

Prok. Skiba wskazał, że to właśnie Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Południe w Warszawie będzie rozpatrywał sprawę, ponieważ „pierwsze czyny z aktu oskarżenia”, które popełnione zostały przez podejrzanego polityka „na terenie, który swoim zasięgiem obejmuje praski” wymiar sprawiedliwości.

