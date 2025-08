Odeszła Jadwiga Morawiecka. Były premier opublikował pożegnanie, łzy same cisną się do oczu

„Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie. Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre – zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć. To od Niej dostałem pierwszą książkę. Od Niej nauczyłem się, że Polska zaczyna się w sercach. Że codzienna praca dla innych ma sens. Że trzeba trzymać się prawdy – nawet jeśli jest trudna” – zaznaczył na platformie X Mateusz Morawiecki.

„Jej życie. Kolonia Janki, gmina Dokszyce, powiat Dzisna, Stanisławów, Wieluń, Świdwin, Wrocław. II Rzeczpospolita, II wojna światowa, PRL, stan wojenny, III Rzeczpospolita. Każdy, kto Mamę poznał, czuł jej ciepło, pogodę ducha, wiarę i mądrość. Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen. Kochała bezgraniczną miłością nie tylko najbliższą rodzinę, ale była wśród tych nielicznych, którzy potrafią kochać nawet swoich nieprzyjaciół. Była cichą bohaterką walki o wolną Polskę. O lepszy świat. Była tą matką i tą żoną, która »w mrocznych izbach wyszywała na sztandarach hasło honor i ojczyzna«” – czytamy we wpisie byłego premiera.

„Przyjaciółka Pani Marianny, Mamy Księdza Jerzego, przyjaciółka Anny Walentynowicz. Mama była osobą skromną, ale o wielkim sercu. Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie. Kręgi tego dobra rozchodziły się po najgłębszych zakamarkach duszy. Niech tam pozostaną. Dziękuję Ci, Mamo. Za wszystko. Twoje serce i Twoje dzieło wpisały się na zawsze w wieczność. Zawsze będziesz z nami. Bóg z Tobą” – zakończył Mateusz Morawiecki.

Kondolencje w związku ze stratą matki złożył Morawieckiemu Andrzej Duda. „Należała do tych cichych ale wielkich żon i matek, kobiet – bohaterek naszej wolności. Panu Premierowi i całej Rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z Wami w modlitwie” – napisał na portalu X.

Jadwiga Morawiecka nie żyje. Była działaczką i żoną Kornela Morawieckiego

Jadwiga Morawiecka urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. Z zawodu chemiczka, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. W 1959 roku poślubiła Kornela Morawieckiego – opozycjonistę, fizyka i założyciela Solidarności Walczącej. Wspólnie wychowali pięcioro dzieci: cztery córki i syna.

W latach 70. i 80. była aktywną działaczką opozycyjną. W jej wrocławskim mieszkaniu odbywały się spotkania przedstawicieli Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Kolportowała wydawnictwa podziemne, uczestniczyła w patriotycznych wydarzeniach.

W latach 1982–1989 była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa. Wielokrotnie przeszukiwana i przesłuchiwana, znalazła się także na liście osób z zakazem wyjazdów zagranicznych.

