Tak będzie wyglądał BBN. Cenckiewicz odsłania karty

6 sierpnia miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie Nawrockiego na głowę państwa. Dzień później – w czwartek – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołał Cenckiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tego samego dnia szefem jego kancelarii został też Zbigniew Bogucki, a Adam Andruszkiewicz – sekretarzem stanu i zastępcą szefa prezydenckiego gabinetu.

A kto został mianowany na wiceszefów BBN? To generałowie rezerwy.

Cenckiewicz szefem BBN. Jego zastępcami Bryś i Kowalski

W komunikacie prasowym BBN czytamy, że Nawrocki „postanowieniem z dnia 7 sierpnia” na wniosek ministra Cenckiewicza, „powołał zastępców: gen. brygady rez. Mirosława Brysia i gen. bryg. rez. Andrzeja Kowalskiego. Akty powołania wymienieni otrzymali od głowy państwa w czwartek – podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Gen. Kowalski służył w przeszłości w Departamencie Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, a także Służbie Wywiadu Wojskowego. Był też zastępcą szefa SKW, a kilka lat później szefem SWW.

Kto pokieruje Departamentem Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi?

Gen Bryś natomiast w przeszłości pełnił rolę specjalisty w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych, dowódcy 6 batalionu powietrznodesantowego i zastępcy dowódcy 6 Brygady Powietrznodesantowej. Był również dowódcą 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kilka lat później został dyrektorem Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” czy szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Następnie pełnił służbę w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Na stronie BBN poinformowano także o objęciu szefostwa w Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi przez gen. Adama Rzeczkowskiego.

