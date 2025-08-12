Polacy będą zachwyceni. Pogoda będzie idealna, by oglądać spadające gwiazdy

Niedzielne (10 sierpnia) burze i opady deszczu uprzykrzyły Polakom życie. Na szczęście nie były długie i nie doświadczyli ich wszyscy mieszkańcy Polski. Po przykrym lipcu, w trakcie którego niemal w ogóle nie było ciepło i słonecznie, przyszedł sierpień, a wraz z nim zmiana sytuacji o 180 stopni.

Jeszcze dzisiaj poczujemy namiastkę afrykańskich upałów. Wtorek (12 sierpnia) będzie dla większości z nas bardzo komfortowy. Średnie temperatury w całym kraju oscylowały będą wokół 21-29 st. Celsjusza. A to wszystko przy niewielkim zachmurzeniu. To świetna informacja, bo właśnie dzisiaj podziwiać możemy na niebie sensacyjne, wyczekiwane przez wielu zjawisko – meteory z roju Perseidów, zwane potocznie spadającymi gwiazdami. Ich maksimum aktywności – nawet 100 meteorów na godzinę – spodziewać należy się w nocy z wtorku na środę (12 na 13 sierpnia).

12 sierpnia. We wtorek zobaczymy Perseidy. Kiedy spojrzeć w niego, by zobaczyć spadające gwiazdy? Jaka pogoda towarzyszyła będzie zjawisku?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy podaje, że w ciągu dnia niebo będzie bezchmurne lub pojawi się ich na nim bardzo niewiele (a okresowo, na krańcach północno-wschodnich, zjawisko przybierze nieco na sile – będzie „umiarkowane”). A jak z temperaturami? Termometry maksymalnie wskażą „od 20°C, 21°C nad morzem i na północnym wschodzie i około 26°C w centrum do 29°C na południowym zachodzie”.

Jeśli chodzi o porę nocną, „w południowej połowie kraju będzie bezchmurno”, a na pozostałym obszarze „zachmurzenie małe lub umiarkowane”. „Temperatura minimalna od 11°C na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich” przez „ok. 14°C w centrum i na południowym zachodzie”, do „17°C nad samym morzem” – prognozują eksperci z IMGW.

O godz. 22 spójrzmy w niebo, które zostanie zalane Perseidami. Za zjawisko odpowiada kometa Swift-Tuttle. Przy największym nasileniu spadających gwiazd radiant Perseidów zaznacza swoją obecność w gwiazdozbiorze Perseusza.

