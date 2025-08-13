Wysłali komunikat do Tuska i Żurka. „Złamano porozumienia”

We wtorek 12 sierpnia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w związku z określeniem zasad zakwaterowania służb oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby. Przepisy przedłożone przez szefa MSWiA mają dotyczyć funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa.

Nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA, ABW i AW

Chodzi o możliwość wyboru formy zakwaterowania i realne wsparcie dla funkcjonariuszy służb podlegających ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz ABW i AW, na wzór zasad obowiązujących w wojsku. Wysokość świadczenia mieszkaniowego będzie zależeć od lokalizacji i wyniesie od 900 do 1800 zł netto miesięcznie. Świadczenie będzie zwolnione z podatku i będzie można je przeznaczyć np. na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego.

Przepisy mają wejść po 30 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lipca 2025 r. W związku ze sprawą NSZZ Solidarność Służby Więziennej zdecydowało się od 18 sierpnia odwiesić akcję protestacyjną na terenie całego kraju. W piśmie do Donalda Tuska podkreślono, że „złamano porozumienia zawarte 13 marca pomiędzy ministrem sprawiedliwości, dyrektorem generalnym Służby Więziennej a związkami zawodowymi”.

Donald Tusk i Waldemar Żurek dostali niechciane pismo. Służba Więzienna odwiesza protest

W komunikacie zaznaczono m.in., że „nie ma zgody na uzgadniane w MSWiA bez udziału strony społecznej związków zawodowych działających w strukturach Służby Więziennej rozwiązań prawnych dotyczących świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy SW”. Zwrócono uwagę, że „kolejny raz ministerstwo, któremu nie podlega Służba Więzienna, decyduje o uprawnieniach dla funkcjonariuszy SW”.

Zaznaczono również, że „nowy projekt ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2026-2029 nie uwzględnia wzrostu uposażenia funkcjonariuszy i wynagrodzenia pracowników cywilnych SW”. Pod pismem podpisali się przewodniczący Rady Krajowej Sekcji NSZZ Solidarność Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski oraz szef Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesław Tuła. Pismo trafiło też do wiadomości ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

