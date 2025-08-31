Upały we wrześniu 2025? Synoptyk daje nadzieję. Sensacyjna prognoza

Już jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny, a nadejście września kojarzy się ze sporymi zmianami w pogodzie. – W pierwszej połowie września będzie dość ciepło – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Upały we wrześniu 2025? Nowe prognozy. Te dane mówią wszystko

– Średnia temperatura wyniesie od 15 do 18°C. Średnie temperatury maksymalne od 19 do 24°C, a minimalne od 9 do 15°C – wskazał synoptyk. Jak dodał, te dane świadczą o dodatniej anomalii temperatury powietrza do 3,1°C w porównaniu do wieloletniej normy. I to właśnie w początkowej fazie miesiąca można liczyć na to, że termometry wskażą najwyższe wartości. – Średnia temperatura maksymalna w pierwszej dekadzie września może wynieść od 21 do 25°C. W takich sytuacjach możliwe są kilkudniowe upały – dodał Piotr Szuster.

W drugiej połowie września odczuwalny będzie spadek temperatur. – W prognozach średnia temperatura powietrza wynosi od 10 do 15°C. Średnie temperatury maksymalne od 16 do 20°C, a temperatura minimalna średnio od 7 do 13°C – poinformował synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak zaznaczył Szuster, chociaż faktycznie temperatura się obniży, to nadal w porównaniu do wieloletniej normy będzie występowała dodatnia anomalia, do 2°C powyżej normy.

Opady we wrześniu. „Norma wieloletnia”

Temperatury to jedno, ale na wrześniową aurę mogą wpływać także ewentualne opady. W tym przypadku – ponownie – sprawę trzeba rozpatrywać, dzieląc miesiąc na dwie części.

– Od 8 do 24 mm, co mieści się w normie wieloletniej – powiedział Piotr Szuster, analizując sytuację w pierwszej połowie miesiąca. – Od 6 do 16 mm, co również mieści się w normie wieloletniej – dodał, opisując warunki w ostatnich tygodniach września.

