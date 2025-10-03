Nawrocki i pierwsze ułaskawienia? Pałac stanowczo reaguje

Zgodnie z prawem prezydenci mogą korzystać z prawa łaski. Andrzej Duda w ciągu 10 lat urzędowania objął prawem łaski 146 osób, a w 970 przypadkach odmówił ułaskawienia. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, na razie Karol Nawrocki miał odrzucić kilkanaście wniosków w tej sprawie.

Nawrocki i prawo łaski. Kogo dotyczą wnioski?

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego poinformowała, że do Karola Nawrockiego trafiło 14 wniosków w sprawie ułaskawień. Dotyczyły one m.in. kierowców, którzy spowodowali wypadki ze skutkiem śmiertelnym, osób, które prowadziły pod wpływem alkoholu oraz dwóch skazanych za posiadanie i udział w obrocie środkami odurzającymi.

O ułaskawienie prosili również wójt, którego skazano za korupcję oraz mężczyzna skazany za znęcanie i gwałt. Na biurko prezydenta trafiły ponadto wnioski od dwóch osób skazanych za oszustwa m.in. fałszowanie pieniędzy i weksle.

Pojawił się również wniosek w głośnej sprawie z 2016 roku. Obywatelka Polski została skazana przez sąd w Irlandii na karę dożywocia za zabójstwo. Kobieta została uznana za winną spowodowania śmierci znajomego – według irlandzkiego sądu celowo wjechała autem do zatoki wiedząc, że mężczyzna nie umie pływać.

Kancelaria Prezydenta o ułaskawieniach

W odpowiedzi na medialne doniesienia Kancelaria Prezydenta wystosowała oświadczenie, w którym podkreślono, że „prezydent nie podjął jeszcze żadnych decyzji a przekazane przez Prokuraturę Krajową wnioski wraz z aktami sądowymi oczekują na decyzję”.

Współpracownicy Karola Nawrockiego przekazali, że „od objęcia urzędu prezydenta do Kancelarii wpłynęło 16 wniosków Prokuratora Generalnego o zastosowanie prawa łaski”. Dodano, że „KPRP nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych dotyczących wnioskodawców ze względu na ograniczoną jawność postępowań”.

